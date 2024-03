Während Mama noch den Traummann sucht: Diese Büchner-Tochter ist vergeben!

Mallorca (Spanien) - Während Mama Danni Büchner (46) noch immer Single ist, hat Tochter Jada Karabas (19) ihren Traummann längst gefunden. Wen genau sie liebt, hat die 19-Jährige in einem Interview mit RTL verraten.

Jada Karabas (19) ist frisch vergeben! © Screenshot/Instagram/ jadakrbs

In der ProSieben-Show "Forsthaus Rampensau", in der Jada mit Schwester Joelina (24) teilnahm, flirtete die Büchner-Tochter noch heftig mit TV-Kollege und Gewinner Kevin "Flocke" Platzer (25). Das ging so weit, dass Jada sogar auf dem Schoß des Reality-Stars saß.

Aus der kurzen Turtelei wurde offenbar nichts Ernstes, denn die junge Wahl-Mallorquinerin ist ganz frisch in festen Händen! "Er heißt Daniel und ist 20", enthüllt sie kürzlich in einem Interview mit RTL.

Die beiden hätten sich in den Anfängen ihres Jura-Studiums kennengelernt. Gefunkt habe es jedoch erst Ende vergangenen Jahres. "Das war neu und überraschend. Das Tolle ist, dass man gar nichts erwartet hat", so Jada.

In der Vergangenheit habe die Studentin in Sachen Liebe eher weniger Glück gehabt, wie sie erzählt: "Ich hatte ja schon mal richtig Liebeskummer und das hatte mir auch eigentlich gereicht." Das hatte Jada so mitgenommen, dass sie magersüchtig wurde.

Doch mit Daniel soll es anders werden. Jada blickt zumindest optimistisch in die Zukunft: "Zusammenziehen ist noch nicht geplant. Ich bin sehr glücklich und froh, dass es so gekommen ist, und sehe da eine hoffentlich lange Zukunft miteinander."