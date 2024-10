Darum würde Hape Kerkeling nicht mehr zu "Let's Dance" zurückkehren!

Ein weiterer Grund, warum er aufgehört hat: Er habe alles gesagt, was er zum Thema Tanzen sagen könne.

Denn die "eigentlich reizvolle Aufgabe" in der Show sei es, "zu tanzen oder in der Jury zu sitzen", verrät er weiter.

"Ich hab' das wahnsinnig gerne gemacht, aber ich hatte den Eindruck, es wiederholt sich irgendwann für mich als Moderator", erklärt der Kölner in einem Gespräch mit Ina Müller (59) in deren Sendung " Inas Nacht ".

Kehrt der Komiker in seiner Paraderolle als Horst Schlämmer zurück? (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Mittlerweile ist der gebürtige Recklinghausener nicht mehr oft auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Lediglich in Talkshows ist der einstige Verwandlungskünstler immer mal wieder dabei.

Allerdings hat der 59-Jährige für das kommende Jahr eine Rückkehr seiner Paraderolle angekündigt.

"Und im nächsten Jahr gibt es, so Gott will, einen Horst-Schlämmer-Film", gab der Buchautor schon vor wenigen Monaten anlässlich der Preisverleihung als "Düsseldorfer des Jahres" gegenüber der "Rheinischen Post" bekannt.

In seinem bekannten Dialekt führte er weiter aus: "Weiße, der Horst kommt zurück. Ja, Rücken hin, Rücken her. Nein. Et muss noch mal sein."

Der Grund: "Diese schweren Zeiten schreien nach klaren Antworten. Und die hat der Horst."

Wann der neue Film jedoch erscheinen soll und ob es tatsächlich zum Comeback der Figur kommt, steht noch in den Sternen.