Das findet Ex-GZSZ-Star Janina Uhse an Berlin nervig und "noch ausbaufähig"

Berlin - Ex-GZSZ-Star Janina Uhse (35) hat verraten, was sie an Berlin gar nicht mag, warum das Leben beizeiten kompliziert sei und an welchem Ort sie sich erden kann.

Janina Uhse (35) wohnt seit ihrem 18. Lebensjahr in Berlin. © Christophe Gateau/dpa, Screenshot/Instagram/janinauhse (Bildmontage)

Die Rolle als Jasmin Flemming bei GZSZ führte die Schauspielerin an ihrem 18. Geburtstag in die deutsche Hauptstadt. Janina, die in Husum (Schleswig-Holstein) geboren wurde, habe sich in die Energie Berlins verliebt.

Doch seitdem sie Anfang Juni 2022 zum ersten Mal Mama wurde, habe sich ihr Blick auf die Hauptstadt vor allem hinsichtlich der Familienfreundlichkeit geschärft, wie die Schauspielerin der "Berliner Zeitung" in einem Interview verriet.

"Im Vergleich zu anderen internationalen Großstädten ist Berlin im Bereich Familienfreundlichkeit noch ausbaufähig", lautet Janinas Fazit als Mama. Viele Orte seien nicht für Kinder konzipiert. "Restaurants haben selten Spielecken oder kindgerechte Menüs, in Cafés fehlen Wickelbereiche oder Platz für Kinderwagen."

Zudem seien die Wege in einer so weitläufigen Stadt oft lang und umständlich. Das stelle gerade für Familien mit kleinen Kindern eine Herausforderung dar.

Es fehle Berlin an einem durchdachten Gesamtkonzept, weshalb das Leben für Familien manchmal unnötig kompliziert sei, so die Mama eines Sohnes.