"Das große Backen"-Konditorin gibt unerwarteten Rat für perfekte Weihnachtsplätzchen

Hamburg - TV-Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt (52, "Das große Backen") liebt süße Naschereien - besonders zu Weihnachten . Wie in ihren Augen die besten Weihnachtsplätzchen gelingen und was für sie zum Fest auf dem Tisch nicht fehlen darf, hat sie im Gespräch mit TAG24 verraten.

Seit 2015 verkostet die als "Betty" bekannte Konditormeisterin bei "Das große Backen" süße Variationen von den teilnehmenden Hobby-Bäckern. Doch auch selbst steht sie gerne am Backofen, insbesondere in der Adventszeit.

Kinder und Eltern haben zwei Stunden lang mit Bettina Schliephake-Burchardt Weihnachtskekse bemalt und verziert. © Alice Nägle/TAG24

Denn: Die Hamburgerin empfahl keine bestimmten Gewürze wie Anis oder Kardamom, sondern riet klar: "Kein zu kompliziertes Rezept raussuchen!"

Weniger ist mehr also?

"Ja. Das einfachste Rezept ist ein Mürbeteig - den haben wir tatsächlich auch bei Instagram als Plätzchen des Jahres gewählt", erklärte die Expertin.

Und am allerwichtigsten findet die 52-Jährige den Spaß an der Sache selbst: "Es muss nicht perfekt sein. Hauptsache es schmeckt am Ende."

Doch welche Spezialitäten gehören für "Betty" neben Butterplätzchen außerdem unbedingt zum Weihnachtsfest auf den Tisch? "Deftig ist, glaube ich, nicht so wichtig wie süß. Auf jeden Fall ganz klassisch Baumkuchen - große Spezialität von uns Konditoren. Ein guter Stollen ist genauso wichtig und Zimtsterne."

Die süßen Leckereien nascht die gebürtige Peruanerin dann in jedem Jahr mit der ganzen Familie.