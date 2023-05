Das sagt Profitänzerin Katja Kalugina über die RTL-Tanzshow "Let's Dance"

Hamburg/Essen – TAG24 hat Ekaterina (Katja) Kalugina (30) vergangenen Donnerstag bei der Premiere des " Circus Roncalli " in Hamburg getroffen. Die Profitänzerin und TV-Persönlichkeit hat verraten, was "Let's Dance" für sie bedeutet.

Die Profitänzerin Katja Kalugina (30) könnte sich sehr gut vorstellen "fest" zu "Let's Dance" zurückzukommen. © Franziska Rentzsch/TAG24

"Ich freue mich auf jeden Fall heute mal einen freien Tag zu genießen, denn wir haben aktuell sehr viel um die Ohren. Da ist es vor allem auch schön, in der freien Zeit Kunst zu sehen. Kunst, für die die Leute wirklich sehr viel trainiert haben. Und das Resultat dessen zu sehen, in egal welcher Form, ist immer etwas Besonderes für uns", waren Katjas Worte zur Vorstellung von "Circus Roncalli".

Auch die 30-Jährige selbst beschäftigt sich viel mit einer bestimmten Art von Kunst: dem Tanzen. Als Profitänzerin war sie in den letzten Jahren häufiger bei dem RTL-Format "Let's Dance" zu sehen. In der aktuellen Staffel konnte sie zumindest ein kurzes Comeback feiern. Für Katja ist es immer wieder etwas Besonderes, ein Teil der erfolgreichen Tanzsendung zu sein.

"'Let's Dance' wird immer ein Teil von dem bleiben, was ich heute machen darf. Gerade wie ich aufgewachsen bin und weil ich das ganze Leben meine Kraft in das Tanzen gesetzt habe. Es ist immer wieder eine tolle Erfahrung. Ich würde auch auf jeden Fall super gerne wieder 'fest' mitmachen", so die Tänzerin.

"Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich nicht ganz raus bin, sondern immer wieder in den Openings in der 'Let's Dance'-Familie stattfinden darf und alle wieder sehen kann. Es macht immer sehr viel Spaß!"