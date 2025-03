Das schätzt Ex-"Love Island"-Kandidatin Melina Hoch an ihrem Max am meisten

Melina Hoch und Max Bornmann haben im vergangenen Juli bekannt gegeben, in einer Beziehung zu sein. © Bildmontage: Instagram/melina.hoch (Screenshots, 2)

Inzwischen sind die TV-Bekanntheiten sogar schon in eine gemeinsame Wohnung nach Köln gezogen - und das nicht allein: Ende Januar haben sie Zuwachs von zwei Bengalkatzen bekommen.

Wie gut es wirklich läuft, hat Melina nun in ihrer Instagram-Story verraten, nachdem sie gefragt wurde, was sie an ihrem Partner besonders schätzen würde.

"Viele Dinge. Er bringt mich immer zum Lachen. Wir haben immer Spaß zusammen, egal wo wir sind", berichtet die "Love Island"-Kandidatin von 2020.

Zudem schaffe es Max, ihr das Gefühl zu geben, "dass ich so sein kann, wie ich bin", erzählt Melina und ergänzt: "Wir können sehr gut über Dinge sprechen."