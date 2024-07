Überraschende News im Reality-Kosmos: Max Bornmann und Melina Hoch sind ein Paar!

Köln/Berlin - Es liegt Liebe in der Luft in der deutschen Promi -Szene! Nachdem am Dienstag bereits Amira Pocher (31) ihre Beziehung zu "taff"-Moderator Christian Düren (34) endlich offiziell gemacht hat, scheint es nun auch ein neues Pärchen am Reality-Himmel zu geben.

Sind sie das neue Reality-Traumpaar? Max Bornmann und Melina Hoch haben am Dienstag gemeinsam ein süßes Video veröffentlicht. © Bildmontage: Instagram/melina.hoch, Instagram/max_bornmann (Screenshots)

Explizit ausgesprochen haben es TV-Casanova Max Bornmann und "Are You The One"-Kandidatin Melina Hoch zwar nicht, das Video, das die beiden am Dienstag bei Instagram teilten, lässt aber eigentlich keinen anderen Schluss zu.

Zu sehen sind einige zusammengeschnittene Aufnahmen der beiden Reality-Stars, wie sie verliebt miteinander kuscheln, im Urlaub Zeit miteinander verbringen, allerhand Albernheiten veranstalten und dabei total verliebt wirken.

Schon im vergangenen September tauchten erste Aufnahmen von Max und Melina auf. Damals wurden die beiden Turteltauben, die erst kürzlich gemeinsam für das RTL-Format "Prominent getrennt" vor der Kamera standen, knutschend bei einem Festival gesehen.

Damals äußerten sich Max und Melina zwar nicht zu den Knutsch-Fotos, trotzdem brodelte die Gerüchteküche über. Mit dem neuen Video wollen sich die beiden Reality-Stars nun aber wohl nicht mehr verstecken.