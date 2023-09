Bauchfrei und knappes Höschen: Davina Geiss bringt ihre Fans ins Schwitzen

Davina Geiss (20) nutzt die Kulisse mintgrüner Strandhäuschen, um sich für ihre Fans gekonnt in Szene zu setzen. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Auf ihrem Weg mit der 38-Meter-Luxus-Yacht "Indigo Star" von Monaco in Richtung Dubai lassen sich "Die Geissens" derzeit an der italienischen Riviera die Sonne aufs gepuderte Millionärsfell scheinen: So lässt sich "La Dolce Vita" genießen.

Die satten Temperaturen im Stiefel-Staat sorgen außerdem dafür, dass die beiden Töchter des Jetset-Ehepaares bei der Wahl ihrer Outfits mehr und mehr auf unnötigen Stoff verzichten.

In Forte dei Marmi, einer italienischen Gemeinde in der Provinz Lucca am Ligurischen Meer, setzte sich Davina jetzt erneut gekonnt in Szene. Auf den Bildern trägt die 20-Jährige ein weißes Bandeau-Top und eine hochgeschnittene Jeans-Shorts.

Über das Mini-Top hat der TV-Star ganz lässig ein hellblaues Hemd geworfen und dazu ein Paar grüne Sandalen kombiniert. Eine hellgraue Handtasche und eine XXL-Sonnenbrille runden den sommerlichen Look perfekt ab.

Durch die kurzen Hotpants kommen vor allem die langen Beine der gebürtigen Monegassin perfekt zur Geltung. Auf Italienisch schreibt sie ebenso wie ihre Schwester einige Tage zuvor: "Das süße Nichtstun."