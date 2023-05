Davina Geiss gibt Einblick in Immobilien-Besitz der Familie: "Was ist mit der Villa Geissini passiert?"

Monaco - Davina Geiss (19) meldete sich kürzlich mit einer Fragerunde bei ihren Fans, in denen ihre Anhänger wieder einmal alles loswerden konnten, was ihnen unter den Nägeln gebrannt hatte. Thema waren unter anderem die Immobilien der Familie.

Davina Geiss (19) beantwortete alles, was ihren Fans auf dem Herzen lag. © Bildmontage: Instagram/the_real_davina_geiss

So wollte ein Fan von Davina wissen, was mit der "Villa Geissini" - dem Anwesen der Geissens in Südfrankreich - passiert sei. "Wohnt ihr da noch?", hakte der User nach, woraufhin die Neu-Blondine jedoch umgehend erklärte: "Natürlich, wir sind im Sommer immer da."

Auch das Winter-Chalet in Valberg - einem Wintersportort in den französischen Seealpen - weckte das Interesse der Follower, denn dieses hatten die Geissens vergangenes Jahr zum Verkauf angeboten. "Habt ihr euer Haus in Valberg noch?", wollte der Fan wissen, worauf Davina mit einem deutlichen "Jaaa" antwortete.

Demnach stehen der 19-Jährigen, die mit Schwester Shania (18) inzwischen ein eigenes Apartment in Monaco bewohnt, auch dieses Jahr wieder sämtliche Luxus-Locations zum Entspannen und Erholen zur Verfügung.

Wer sich selbst ein Bild vom Leben des Millionärs-Töchterchens machen will: Derzeit ist die zweite Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco" bei RTLZWEI zu sehen (montags, 20.15 Uhr). In dem Spin-off zur Familienserie "Die Geissens" gewähren die Mädels einen Einblick in ihr privilegiertes Luxus-Leben.