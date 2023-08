Davina Geiss heizt im 450-Euro-Dress ein, Fans achten nur auf ihre Füße

Davina Geiss (20) sorgt mal wieder mit einem Foto auf Instagram für Aufsehen. Diesmal steht der Fuß der 20-Jährigen im Fokus. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Sie ist jung, schön und nicht auf Geld angewiesen. Trotz ihrer zarten 20 Jahre weiß sich die Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) bereits gekonnt in Szene zu setzen.

Auf Instagram folgen Davina knapp 469.000 Fans. Dass die gebürtige Monegassin mit dem Content, den sie bereitstellt, nicht jedermanns Geschmack treffen kann, ist klar. Zuletzt sorgte sie allerdings gleich mehrfach mit heißen Bikini-Fotos für Furore.

In ihrem jüngsten Beitrag zeigt sich die ältere Schwester von Shania (19) nun wieder etwas "verschlossener". In einer Bilderserie, die aus insgesamt fünf Aufnahmen besteht, posiert die Neu-Blondine in einer blau-weißen Traum-Kombi aus Badeanzug und Rock mit Blüten-Print.

"Your Blue Obsession", schreibt Davina zu den Fotos. Das Outfit stammt von Alexandra Miro und kostet rund 450 Euro. Dazu kombiniert sie eine blaue Umhängetasche sowie eine stylische Sonnenbrille. Dieser Sommerlook kann sich wahrlich sehen lassen.