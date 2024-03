Süße Liebeserklärung von Davina Geiss! Millionärs-Tochter hat nur Augen für einen Mann

Auf ihrem Instagram-Kanal lässt die 20-jährige Davina Geiss ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

Zu sehen sind die 20-Jährige und Papa Robert (60). Das Vater-Tochter-Gespann posiert gemeinsam auf einer Terrasse. Dabei sind beide in elegantem Schwarz gekleidet.

Doch während der passionierte Hobbyangler mit seinem typischen Robert-Lächeln in die Kamera grinst, hat seine Tochter nur Augen für ihn.

Zu dem süßen Bild schreibt die 20-Jährige dann auch die vielsagende Nachricht: "The person i look up the most."

Zu deutsch: Die Person, zu der ich am meisten aufschaue. Garniert wird die kurze Botschaft noch mit einem roten Herzen und einem Emoji, das die Familie darstellen soll.