Davina Geiss posiert bauchfrei für die Kamera: Fans sind "besessen" von ihr

Davina Geiss (20) hat auf ihrem TikTok-Kanal mehr als 560.000 Follower. © Montage: Instagram/Screenshot/Davina Geiss

In ihrem jüngsten Kurzvideo steht die älteste Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (58) vor einem großen Wandspiegel und posiert für die Kamera.

Dabei trägt sie ein eng anliegendes, graues Trägertop, welches den Blick auf ihren Bauch freigibt.

Während sich Davina demonstrativ dreht und wendet und immer wieder mit der Hand durch ihre langen, blonden Haare fährt, sagt eine Frauenstimme: "If you are watching this, why are you so obsessed with me? Get a life" (zu Deutsch: Wenn du dir das hier anschaust, warum bist du so besessen von mir?).

Davina bewegt ihre Lippen zu dem beliebten TikTok-Sound, der nachträglich über den Clip gelegt wurde und ursprünglich aus einem Song von US-Sängerin Mariah Carey (54, "Obsessed") entstanden ist.

Und auch, wenn Davinas indirekte Behauptung, dass ihre Fans "besessen" von ihr seien, wohl eher mit einer Prise Selbstironie zu verstehen ist, scheint die Aussage beim Blick in die Kommentarspalte nicht gänzlich unbegründet zu sein.