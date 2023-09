Davina Geiss zeigt erneut viel nackte Haut: Der Fokus gilt vor allem ihrem sexy Bauch!

Saint-Tropez (Frankreich) - Der anhaltende Sommer in Südfrankreich erlaubt es Davina Geiss auch weiterhin, ihren Traumbody zu präsentieren. Auf einem neuen Foto zeigt die 20-Jährige erneut viel nackte Haut. Ihr sexy Bauch steht dabei klar im Fokus!

Davina Geiss (20) zeigt auf ihrem Instagram-Kanal nur allzu gerne, was sie hat. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Die älteste Tochter von Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) findet immer mehr Gefallen daran, sich für ihre rund 475.000 Instagram-Follower sexy und selbstbewusst in Szene zu setzen.

Auf dem Profil der gebürtigen Monegassin wimmelt es nur so von heißen Aufnahmen. Ganz egal ob im transparenten Kleid, im knappen Bikini oder in einem sündhaft teuren Designer-Fummel, Davina macht in jedem Outfit eine atemberaubende Figur.

Dass die Schwester von Shania Geiss (19) nicht nur "sexy", sondern auch "cool" sein kann, bewies sie mit ihrem jüngsten Schnappschuss, den sie lediglich in ihrer Story teilte. Darauf posierte sie mit Händen in den Hosentaschen auf einem schmalen Holzpfad.

Ihre beneidenswerten langen Beine versteckte die Geiss-Tochter diesmal zwar hinter einer langen Jeans. Doch kombinierte sie dazu ein schwarzes Mini-Top, das perfekt ihren flachen Bauch betonte. Eine XXL-Sonnenbrille rundete den lässigen Look ab.

Auf einem weiteren Foto präsentierte Davina kurz darauf noch eine Nahaufnahme ihrer durchtrainierten Körpermitte. Der ein oder andere Follower dürfte bei dem Anblick wohl wieder in Schnappatmung verfallen sein.