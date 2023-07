Davina Geiss raubt Fans im schwarzen Mini-Kleid den Atem: "Zu heiß für diese Welt!"

Zuletzt zeigte sich die 20-jährige Millionärstochter vermehrt freizügig im Netz. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Die Fans können sich an der glamourösen Erscheinung des TV-Stars ("Die Geissens") gar nicht sattsehen und überschütten sie wieder einmal mit Komplimenten. Über 30.000-mal wurde der Beitrag zudem bereits mit einem Like-Herz versehen.

"Tolle Ausstrahlung", "Wunderschöne Frau" oder einfach nur "Model" ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen. Ein Fan sieht in der 20-Jährigen bereits die "Mutter meiner Kinder". Für einen anderen ist sie schlichtweg "zu heiß für diese Welt".

Im Vergleich zu früheren Beiträgen finden sich kaum negative Äußerungen unter dem Posting - eine echte Seltenheit. Zwei Nutzer versuchen dennoch schlechte Stimmung zu verbreiten. Für sie ist Davina "zu eingebildet" und "hat nichts, außer ihr Aussehen".

So oder so genießt die Abiturientin auch weiterhin ihr Luxusleben. Nach einem längeren Balearen-Trip an Bord der Geiss'schen Teilzeit-Yacht "Indigo Star" verbringt die Millionärstochter den Sommer derzeit am Zweitwohnsitz der Familie in Saint-Tropez.