Davina Geiss raubt Fans mit "Unten-ohne"-Foto den Atem, selbst Opa Reinhold reagiert

Saint-Tropez (Frankreich) - Davina Geiss (20) genießt die letzten warmen Tage des Jahres in vollen Zügen. Im vermeintlichen "Unten-ohne"-Look bringt sie ihre Fans glatt um den Verstand - sogar Opa Reinhold (80) reagiert!

Davina Geiss (20) genießt den Sommer in der südfranzösischen Sonne in vollen Zügen. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Ihren Kinderschuhen ist die Tochter von Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) längst entwachsen. Davina strotzt vor Selbstbewusstsein und stellt dies immer wieder mit verführerischen und sexy Aufnahmen auf Instagram unter Beweis.

Wie sie sich am besten in Szene setzen kann, hat die gebürtige Monegassin von der Pike auf gelernt. Immerhin steht sie seit über zehn Jahren regelmäßig für die RTLZWEI-Familien-Doku "Die Geissens" vor der Kamera.

Nach einer Reihe von heißen Bikini-Aufnahmen regte Davina die Fantasie ihrer rund 475.000 Follower diesmal auf eine etwas andere Art und Weise an. Die 19-Jährige posierte an verschiedenen Stellen im Garten der "Villa Geissini" in Saint-Tropez.

Dabei schien sie nicht mehr am Leib zu tragen als ein violettes Hemdkleid, das ihr nur knapp über den Po reichte und an der Hüfte von einer Schleife zusammengerafft wurde. Dazu kombinierte sie ein Paar edle High Heels. Und natürlich machte die Millionärstochter in dem knappen Fummel auch diesmal wieder eine Hammerfigur.

Gleichzeitig kreierte das Outfit aber auch die Illusion, als trage Davina möglicherweise gar nichts darunter. Dass sie sich dazu noch halb auf einer Tischplatte rekelte, tat sein Übriges.