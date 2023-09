Davina Geiss reizt Fans mit heißem Stiefel-Outfit, auf einmal geht's um Kult-Opa Reinhold

Davina Geiss (20) wurde 2003 im Fürstentum Monaco geboren und spricht fließend Englisch, Französisch und Deutsch. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Seit zwölf Jahren steht die älteste Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (58) regelmäßig vor der Kamera. In der Dokusoap "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" haben die Zuschauer Davina und ihre Schwester Shania (19) aufwachsen sehen.

Inzwischen ist die gebürtige Monegassin volljährig, hat ihr Abitur in der Tasche und sogar ihr eigenes Modelabel auf den Markt gebracht. Auf Instagram präsentiert sich die 20-Jährige zudem selbstbewusster und freizügiger denn je.

In ihrer Story veröffentlichte die TV-Bekanntheit nach längerer Durststrecke jetzt mal wieder eines ihrer berühmt-berüchtigten Aufzug-Spiegel-Selfies. Das Outfit der 20-jährigen Jung-Unternehmerin dürfte so manchen Follower wieder in Ekstase versetzt haben.

Davina hat sich diesmal für einen All-in-Black-Look entschieden und ihre XS-Shorts dabei mit einem Paar schlichten Stiefeln kombiniert, die ihre langen, schlanken Beine natürlich perfekt in Szene setzen.

Ein langärmliges schwarzes Oberteil sowie eine Designer-Handtasche der Luxusmarke Coco Chanel runden das abendliche Ausgehdress ab.