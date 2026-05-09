Sorgen um Davina und Shania? Geiss-Töchter sollen an den Tropf
Rust (Baden-Württemberg) - Eigentlich machen Davina (22) und Shania Geiss (21) regelmäßig Sport. Doch ein Familienausflug in den Europa-Park in Rust bringt die Schwestern ziemlich aus der Puste.
In der neuesten Episode "Davina & Shania - We love Monaco" erleben die Töchter von Robert (62) und Carmen Geiss (61) im Freizeitpark einen "anstrengenden Tag", sodass sie im Anschluss daran am Restauranttisch entkräftet niedersinken.
Gut, dass die Geissens ihren privaten Arzt immer dabei haben. "Den haben wir schon adoptiert", meint Robert über Schönheits-Doc Andreas. Dieser hat die vierköpfige Familie auf ihre Reise nach Deutschland nämlich begleitet.
"Ich glaube, meine Kinder brauchen morgen alle eine Infusion", meint der gebürtige Rheinländer in Richtung des Beauty-Docs.
"Sie sind überanstrengt, wenn sie den ganzen Tag hinter uns herlaufen müssen", lästert Papa Robert, der den beiden jungen Damen ein "Generationenproblem" unterstellt.
Davina und Shania seien "einfach nicht mehr so willig und fit wie die frühere Generation", stichelt der 62-jährige Multimillionär weiter, ehe er feststellt, dass Shania lediglich den ganzen Tag im Park herumgelaufen sei.
Das lässt die jüngere der beiden Geiss-Schwestern aber nicht auf sich sitzen. "Ich glaube, du bist der Grund, wieso ich müde bin", mutmaßt die 21-Jährige.
Nicht nur Davina und Shania, auch Carmen Geiss bekommt ihr Fett von Robert weg
Das lässt die jüngere der beiden Geiss-Schwestern aber nicht auf sich sitzen. "Ich glaube, du bist der Grund, wieso ich müde bin", mutmaßt die 21-Jährige.
Aber auch Gattin Carmen bekommt von Robert ihr Fett weg. Grund dafür ist der zähe Bestellprozess von Carmen.
"Bis du fertig bist, bin ich verhungert", lästert der 62-Jährige mit grummelndem Magen.
Angetan ist er dann aber von der Methode, wie ihm das Essen später serviert wird. In einer Mini-Achterbahn werden ihm die Gerichte zum Tisch gebracht.
"Das ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern Entertainment", schwärmt Robert, der prompt davon träumt, sich eine ähnliche Anlage auf dem Familienanwesen am Pool zuzulegen.
"Kann ich mir perfekt vorstellen, dass das Bier vom Himmel kommt", so Robert.
Die neuen Folgen der fünften Staffel von "Davina & Shania - We love Monaco" laufen immer montags um 21.15 Uhr auf RTLZWEI. Zudem sind die Episoden auf Abruf bei RTL+ zu sehen.
Titelfoto: RTLZWEI