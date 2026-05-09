Sorgen um Davina und Shania? Geiss-Töchter sollen an den Tropf

Rust (Baden-Württemberg) - Eigentlich machen Davina (22) und Shania Geiss (21) regelmäßig Sport. Doch ein Familienausflug in den Europa-Park in Rust bringt die Schwestern ziemlich aus der Puste.

Ein Ausflug in den Europa-Park Rust bringt Davina (22, r.) und Shania Geiss (21, M.) an ihre körperlichen Grenzen. © RTLZWEI

In der neuesten Episode "Davina & Shania - We love Monaco" erleben die Töchter von Robert (62) und Carmen Geiss (61) im Freizeitpark einen "anstrengenden Tag", sodass sie im Anschluss daran am Restauranttisch entkräftet niedersinken.

Gut, dass die Geissens ihren privaten Arzt immer dabei haben. "Den haben wir schon adoptiert", meint Robert über Schönheits-Doc Andreas. Dieser hat die vierköpfige Familie auf ihre Reise nach Deutschland nämlich begleitet.

"Ich glaube, meine Kinder brauchen morgen alle eine Infusion", meint der gebürtige Rheinländer in Richtung des Beauty-Docs.

"Sie sind überanstrengt, wenn sie den ganzen Tag hinter uns herlaufen müssen", lästert Papa Robert, der den beiden jungen Damen ein "Generationenproblem" unterstellt.

Davina und Shania seien "einfach nicht mehr so willig und fit wie die frühere Generation", stichelt der 62-jährige Multimillionär weiter, ehe er feststellt, dass Shania lediglich den ganzen Tag im Park herumgelaufen sei.

Das lässt die jüngere der beiden Geiss-Schwestern aber nicht auf sich sitzen. "Ich glaube, du bist der Grund, wieso ich müde bin", mutmaßt die 21-Jährige.