Kein Single mehr? Dieses Detail in neuem Video von Davina Geiss heizt Spekulationen an
Monaco - Offiziell gilt Davina Geiss als Single. In einem neuen Social-Media-Beitrag der 22-Jährigen fällt den Fans jetzt allerdings ein Detail auf, das Fragen zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus aufwirft.
Auf Instagram gewährt die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (62) regelmäßig Einblicke in ihr Luxusleben. Besuche in Edel-Restaurants, Traumurlaube und teure Mode gehören da zum guten Ton. Einen Partner sucht man auf ihrem Kanal indes vergeblich.
Doch ist die Millionärstochter tatsächlich solo? In einem kurzen Video-Clip präsentiert sich Davina jetzt im Dirndl. Für welchen Anlass verrät sie nicht. Die gebürtige Monegassin hat sich für ein hellgraues Modell entschieden: schlicht, aber dennoch prachtvoll.
Unter der Schürze und Corsage trägt sie eine weiße, kurzärmlige Bluse mit weiten Ärmeln aus Spitze. Abgerundet wird der Look mit spitzen High Heels in derselben Farbe wie ihre Tracht. Das Hauptaugenmerk ihrer Fans gilt jedoch der Schleife an der Hüfte.
Denn diese befindet sich auf der rechten Seite. Eine rechtsgebundene Schleife steht traditionell für vergebene Frauen. Single-Ladys würden das kleine, aber feine Textil-Detail eher links tragen. Ein User hakt sofort nach: "Also vergeben, verlobt oder verheiratet?"
Davina Geiss befand sich schon einmal in einer offiziellen Partnerschaft
In der Kommentarspalte unter dem entsprechenden Beitrag finden sich unzählige Fragen, die alle in dieselbe Kerbe schlagen. Auf eine erklärende Antwort von Davina hoffen die vielen Neugierigen allerdings vergeblich. Auch das hat Tradition …
Einige Follower geben aber auch zu bedenken, dass es sich bei der Aufnahme um ein aus der Selfie-Perspektive aufgenommenes Video handeln könnte. In diesem Fall würde die Schleife spiegelverkehrt dargestellt und in Wahrheit auf der linken Seite sitzen.
Kürzlich waren schon einmal Spekulationen rund um den Beziehungsstatus von Davina und ihrer Schwester Shania (21) aufgekommen. In einer Episode von "Die Geissens" wurde den beiden Frauen nämlich ein Maibaum vors Hotel gesetzt. Von wem, blieb unklar.
Im Gegensatz zu ihrem Schwesterherz schwebte die 22-Jährige schon einmal ganz offiziell auf Liebeswolke sieben. Der glückliche Auserwählte war der britische Rapper Leondre Devries (25). Doch schon vor fünf Jahren trennte sich die junge Liebe.
Titelfoto: Bildmontage: Instargram/davinageiss (Screenshots)