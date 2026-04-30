Kein Single mehr? Dieses Detail in neuem Video von Davina Geiss heizt Spekulationen an

Monaco - Offiziell gilt Davina Geiss als Single. In einem neuen Social-Media-Beitrag der 22-Jährigen fällt den Fans jetzt allerdings ein Detail auf, das Fragen zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus aufwirft.

Davina Geiss (22) posierte für ihre Fans jüngst in einem traditionellen Dirndl. © Bildmontage: Instargram/davinageiss (Screenshots)

Auf Instagram gewährt die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (62) regelmäßig Einblicke in ihr Luxusleben. Besuche in Edel-Restaurants, Traumurlaube und teure Mode gehören da zum guten Ton. Einen Partner sucht man auf ihrem Kanal indes vergeblich.

Doch ist die Millionärstochter tatsächlich solo? In einem kurzen Video-Clip präsentiert sich Davina jetzt im Dirndl. Für welchen Anlass verrät sie nicht. Die gebürtige Monegassin hat sich für ein hellgraues Modell entschieden: schlicht, aber dennoch prachtvoll.

Unter der Schürze und Corsage trägt sie eine weiße, kurzärmlige Bluse mit weiten Ärmeln aus Spitze. Abgerundet wird der Look mit spitzen High Heels in derselben Farbe wie ihre Tracht. Das Hauptaugenmerk ihrer Fans gilt jedoch der Schleife an der Hüfte.

Denn diese befindet sich auf der rechten Seite. Eine rechtsgebundene Schleife steht traditionell für vergebene Frauen. Single-Ladys würden das kleine, aber feine Textil-Detail eher links tragen. Ein User hakt sofort nach: "Also vergeben, verlobt oder verheiratet?"