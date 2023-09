Oma und Opa Geiss erreichen Meilenstein: Enkelin Davina mit liebevoller Botschaft

Saint-Tropez (Frankreich) - Zwischenzeitlich hatten Margret (80) und Reinhold Geiss (81) eine regelmäßige Präsenz in der TV-Sendung " Die Geissens ". Heute sind sie kaum noch zu sehen. Nun haben die Eltern von Robert (59) jedoch einen Meilenstein erreicht, der Enkelin Davina (20) zu einer liebevollen Botschaft hinreißen ließ.

Davina Geiss (20) gratulierte ihren Großeltern bei Instagram zum 60. Hochzeitstag. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/davinageiss

Denn die Großeltern von der ältesten Geiss-Tochter und Schwester Shania (19) feierten am vergangenen Sonntag ihre Diamanten-Hochzeit. Aus diesem Grund bekam das Paar, welches in Köln lebt, einen persönlich unterzeichneten Brief der Oberbürgermeisterin Henriette Reker (66) zugesandt.

In diesem gratulierte die Juristin und Kommunalpolitikerin den Eltern von Robert. "Ich freue mich, dass Sie heute das Fest Ihrer diamantenen Hochzeit feiern können. Hierzu gratuliere ich Ihnen im Namen der Stadt Köln und auch persönlich", schreibt die 66-Jährige.

Das Schreiben nahm die 20-Jährige als Anlass, ihrer Oma und ihrem Opa eine liebevolle Botschaft zu hinterlassen. In ihrer Instagram-Story postete die Millionärstochter den besagten Brief und schrieb dazu: "60 Jahre Opa und Oma. Herzlichen Glückwunsch."

Trotz der relativ weiten Entfernung ihrer Wohnorte scheinen die Geiss-Töchter weiterhin ein inniges Verhältnis zu ihren Großeltern zu haben.