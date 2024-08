Plötzlich keine Jungfrauen mehr? Davina und Shania Geiss sorgen für Verwirrung!

Glaubt man den Worten von Carmen Geiss (59), träfe dieser Umstand auf ihre beiden Töchter zu. Nun die Überraschung: Davina begeistert in einem tiefroten Dirndl mit einem Oberteil aus Samt. Und ihre Schleife? Die trägt sie links. Also: Single ja, Jungfrau nein!

Offiziell gelten Davina und Shania als Single. Aktuell befinden sich die beiden Blondinen auf Stippvisite in Österreich. Passend dazu ließen sie sich jetzt in traditioneller Tracht ablichten. Ihre Fans achteten dabei besonders auf die Position der Schleife.

Seit rund zwei Jahren wohnt der Nachwuchs von Modemacher Robert Geiss (60) in einem eigenen Apartment im Herzen von Monaco. Abseits des strengen Regiments ihrer Eltern spielt auch das Thema Männer eine immer größere Rolle.

Die beiden Töchter von Multimillionär Robert Geiss (60) stehen bereits seit über zehn Jahren für die RTLZWEI-Doku "Die Geissens" vor der Kamera. © Bildmontage: Instagram/davinageiss, Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Anwärter dafür, dass sie die Schleife bald auf der anderen Seite trägt, gibt es zuhauf. In den Kommentaren unter dem dazugehörigen Beitrag wird die 21-Jährige mit etlichen Komplimenten überschüttet. Der Look kommt bei den Fans definitiv gut an.

Shania teilte in ihrer Instagram-Story ebenfalls einen Schnappschuss im Dirndl. Neben einem tiefen Dekolleté fällt der Blick der Betrachter natürlich auch hier sofort auf die Position der Schleife - rechts! Ist die gebürtige Monegassin also vom Markt?

Nein! Der TV-Star ("Die Geissens") hat sich selbst in einem Spiegel fotografiert. Bedeutet: Die Schleife ist in Wahrheit links, Shania ist also ebenfalls Single.

Den Status Jungfrau, wenn er denn stimmt, wollte aber auch sie nicht offen zur Schau stellen.