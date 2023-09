Sexy Yacht-Look: Davina Geiss heizt Fans in knappen Hot-Pants ein!

Die älteste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) knipste ein Foto an Bord der "Indigo Star", das ihre Spiegelung in einem der vielen Panorama-Fenster der Familien-Yacht zeigt.

Auf einem neuen Schnappschuss, den Davina lediglich in ihrer Story präsentierte, setzte die gebürtige Monegassin ihren Traumkörper jetzt erneut gekonnt in Szene und rückte dabei vor allem ihre langen Beine in den Vordergrund.

In den vergangenen Wochen haben weder die 20-Jährige noch ihre Schwester Shania Geiss (19) auf ihren Instagram-Kanälen mit heißen Aufnahmen von sich gegeizt. So viel nackte Haut kannte man von den Millionärstöchtern bis dato eher nicht.

Die 20-jährige Millionärstochter rekelt sich am Pool der "Villa Geissini", dem Zweitwohnsitz der Familie in Saint-Tropez. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

Doch wie stehen eigentlich Robert und Carmen dazu, dass sich ihre Töchter im Netz plötzlich in immer knapperen Outfits präsentieren? Im SWR-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit", gaben sich die beiden zuletzt entspannt.

Eine klare Grenze gibt es aber dennoch: "Also, wenn die Kinder jetzt anfangen würden, Nacktfotos zu machen oder Busenblitzer-Fotos raushängen lassen, da würden wir dann schon einschreiten", stellte Robert klar. Grundsätzlich würden sie ihren Töchtern aber vertrauen, dass sie das Richtige tun.

Mit heißen Schnappschüssen an Bord der "Indigo Star" ist es jetzt ohnehin erst einmal vorbei. Wie der 59-jährige Modemacher kürzlich auf seinem Kanal bekannt gab, wird die 38-Meter-Yacht im September nämlich nach Dubai verschifft.

Die Vorfreude, bald am Persischen Golf in See zu stechen, ist bei Robert schon jetzt riesengroß, schließlich gebe es dann wieder "einiges zu entdecken". Demnach wird der Luxus-Dampfer wohl auch in den neuen Folgen von "Die Geissens" wieder eine tragende Rolle spielen.