Robert Geiss trifft Rihanna: Als seine Töchter mit ihr sprechen sollen, wird es kurios!

"Ich habe einen Abend ohne Carmen (58) verbracht, was ja sehr, sehr selten ist, weil Carmen den Flieger verpasst hat", rief sich Robert in der vierten Folge des Talks ins Gedächtnis. Dann fügte er hinzu: "Und wer saß den ganzen Abend neben mir? Rihanna !"

Die Millionärsfamilie hat in ihrem glamourösen Leben schon viele Orte bereist. Zudem besitzen sie in Monaco, Saint-Tropez, Dubai und Valberg jeweils eine luxuriöse Immobilie für den Eigenbedarf.

Hazel Brugger (29) und ihr Mann Thomas Spitzer (34) lernten "Die Geissens" jüngst im SWR-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" kennen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Da wir ja in Los Angeles eine andere Uhrzeit haben als in Monaco, haben wir gedacht, wir können morgens um 3 Uhr mal unsere Kinder anrufen!", ließ Robert seine Gesprächspartner wissen.

Weiter verriet er: "Dann habe ich sie angerufen und gesagt: 'Ich gebe euch jetzt mal weiter. Da ist Rihanna am Telefon'," Mit der Reaktion seiner Töchter hat der Modemacher aber nicht gerechnet. "Was haben sie gemacht? Den Hörer eingehangen!"

Carmen sprang ihren Kindern im Podcast-Gespräch aber sogleich schützend zur Seite. "Die haben nicht geglaubt, dass sie das war. Sie waren sieben oder acht Jahre alt. Rihanna war für die ein Weltstar", so die Rechtfertigung der Kult-Blondine.

Außerdem hätten ihre Kids nicht aufgelegt, sondern ihr lediglich den Hörer in die Hand gegeben, weil sie "total überfordert" gewesen seien.

Hazel Brugger hatte zum Abschluss der Anekdote in Anlehnung an einen bekannten Song des US-Superstars noch einen kleinen Gag im Köcher: "Rihanna noch so gesagt: 'Please don't stop the phone call' … und schon war's vorbei!"