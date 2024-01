Shania Tyra und Davina Shakira: Das steckt hinter den Vornamen der Geiss-Töchter

"Da habe ich mich von den Sängerinnen Shakira und Shania Twain inspirieren lassen. Davina hieß die Tochter einer Freundin, sie war wunderschön. Und Tyra nach dem Model Tyra Banks", so die Begründung der "Jetset"-Interpretin.

Mit 36 brachte die Kult-Blondine dann ihr erste Tochter Davina zur Welt. Nur 14 Monate später folgte Shania. "Unsere Mädchen sind die größten Geschenke, die mir der liebe Gott jemals gemacht hat", stellt Carmen jetzt in einem exklusiven " Bild "-Interview klar.

Immer wieder sorgen die beiden Millionärstöchter mit sexy Aufnahmen von sich für Ausnahmezustände auf ihren Instagram-Profilen. © Bildmontage: Instagram/davinageiss, Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Erst vor wenigen Monaten hatte Davina in einer Instagram-Fragerunde offen zugegeben, dass sie eigentlich "Kimberley" hätte heißen sollen. "Aber dann war mein Vater mal auf der Toilette, und die Klo-Rolle hieß Kimberley."

Die Erleuchtung kam Papa Robert also wie so oft während der "Geschäftszeiten". Oder wie der 59-Jährige stets zu sagen pflegt: beim "Big Business". Seine bessere Hälfte befindet sich dagegen weiter in akuter Plauderlaune.

Im Rahmen des Interviews gab Carmen nämlich noch ein paar intime Details aus dem Sexleben ihrer attraktiven Töchter preis. "Beide sind noch Jungfrau!", erklärte die Wahl-Monegassin voller Stolz.

Davina und Shania würden es bewusst langsam angehen lassen. "Sie sind sehr glücklich mit ihren Freundschaften. Eine feste Beziehung hatten beide noch nicht."