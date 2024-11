Gruselalarm! Welche Schauspielerin steckt in diesem schrumpeligen Nacktkörper?

Bei ihren Followern kommt die Verwandlung der 61-Jährigen mehr als gut an. "Du bist so episch", zeigt sich beispielsweise eine Person begeistert. Auch die Frau von Moores Ex-Mann Bruce Willis (69), Emma Heming-Willis (46), kommentierte den Post mit "Ich liebe dich" und einem Lach-Smiley.

"Ich habe diese Perlen von 'The Substance' aufbewahrt und heute ist der richtige Tag, um sie zu teilen. Fröhliches Halloween von Elisabeth Sparkle", schreibt Moore in ihrem Beitrag und spielt dabei auf ihre Rolle in ihrem aktuellen Film "The Substance" an.

In "The Substance", der bereits am 18. September Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes feierte, verkörpert Moore die Schauspielerin Elisabeth Sparkle, die Probleme mit dem Älterwerden hat.

Da sie keine Rollen mehr bekommt, greift sie zu einer verheißungsvollen Verjüngungsdroge. Täglich injiziert sich Sparkle das vermeintliche Wundermittel, welches ihr neue Jugend schenkt und somit neue Karrierewege eröffnet. Doch schon bald kommt es zu erschreckenden Nebenwirkungen ...

Für die 61-Jährige waren die Dreharbeiten zum Horrorstreifen nicht immer einfach, wie sie in einem Interview im September zugab.

Demnach habe es in einer Szene einen Punkt gegeben, an dem Moore nicht mehr konnte. Etwas sei in ihr zerbrochen, als es um das Thema Älterwerden ging.