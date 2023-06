"Bauer sucht Frau"-Star Denise Munding über Partner Nils: "Aus Freundschaft wurde Hass"

Denise und Nils lernen sich bei "Bauer sucht Frau" kennen. Gefunkt hat es zwischen beiden aber erst nach den Dreharbeiten. © Instagram/denise_munding (Screenshot)

Dass die Pferdewirtin in Bezug auf den Vater ihrer Tochter sogar von "Hass" spricht, war vielen Fans ein Dorn im Auge und sorgte unter dem Beitrag für erschrockene Reaktionen. "'Hass' hört sich aber brutal an. Hauptsache, jetzt ist alles gut, ihr seid ein tolles Paar zusammen", lautete ein Kommentar.

Eine Antwort der früheren "Bauer such Frau"-Kandidatin ließ nicht lange auf sich warten. "Die Außenwelt kann und braucht auch nicht alles wissen. Ich finde, ein Hauch von Privatsphäre sollte jeder Mensch dieser Erde haben", stellte Denise klar.

Was damals genau zwischen ihnen vorgefallen ist, bleibt also ihr bittersüßes Geheimnis. Doch auch andere Nutzer störten sich an der Wortwahl der Zweifach-Mama. "'Hass' ist ein heftiges Wort" oder "Das Wort 'Hass' irritiert mich", ist ebenfalls in der Kommentarspalte zu lesen.

Doch sei's drum, am Ende zählt nur das Ergebnis, wie einige User richtig anmerkten. Daher lautet der Tenor auch: "Manchmal muss man Umwege gehen, um ans Ziel zu kommen. Ihr seid ein tolles Paar!"