"Der Lehrer" Hendrik Duryn sprachlos bei DSWNWP: Gibt es bald ein Comeback?

Von Juliane Bonkowski

Köln - Getreu dem Motto "Denn sie wissen nicht, was passiert" hat Schauspieler Hendrik Duryn (55) am Samstagabend in der RTL-Show eine große Überraschung erlebt, die ihn mal kurz sprachlos machte.

Schauspieler Hendrik Duryn (55) war am Samstagabend bei der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" dabei. Zuerst aber wurden die Zuschauer im Studio und vor den TV-Geräten überrascht, denn in der Regel wird erst am Anfang der Liveshow bekannt gegeben, welche Promis die "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" außerdem bereichern. Am gestrigen Samstag bekam Günther Jauch (66) Unterstützung von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42), während Barbara Schöneberger (49) ein Team mit dem "Der Lehrer"-Darsteller bildete. Am Ende mussten sich Letztere ihren Gegnern im Finale an der Wand zwar geschlagen geben, doch Spaß hatten beide zweifellos trotzdem. Duryn ließ es sich deshalb auch nicht nehmen, seine Follower bei Instagram regelmäßig live mit ins Studio zu nehmen, um ihnen zu zeigen, was dort so vor sich ging. So ist in einem Video zu sehen, wie er sich mitten in den Schöneberger-Duryn-Fanblock setzt und schmunzelnd erzählt: "Wir haben gerade so abgelost." Das scheint die Zuschauer neben und hinter ihm aber weniger zu stören, die dennoch begeistert in die Handykamera des Schauspielers winken. Plötzlich verschlägt es dem aber die Sprache... Duryns erstaunter Blick wandert zu jemandem abseits der Kamera, und er bekommt zuerst nur ein verdutztes "Hi" heraus. "Ich glaub's ja nicht. Wisst ihr, wer das ist?", fragt er seine Fans und nimmt ein junges Mädchen in den Arm.

Als er seine Instagram-Follower live mit ins Studio nahm, verschlug es ihm für einen Moment die Sprache. © Screenshot/Instagram/hendrik_alexander_duryn

Grund dafür war das Wiedersehen mit Kinderdarstellerin Leni Säugling... © Screenshot/Instagram/hendrik_alexander_duryn

Hendrik Duryn trifft auf Serientochter – Fans sehnen Comeback der Serie herbei

Es handelt sich um keine Geringere als Kinderdarstellerin Leni Säugling, die einst vor Jahren seine Serientochter Frida in "Der Lehrer" verkörpert hat und jetzt fast schon schüchtern in die Kamera winkt und lächelt. Wir erinnern uns: Seine Rolle Stefan Vollmer verlor seine Frau Karin (gespielt von Jessica Ginkel, 42) an den Krebs, weshalb er Tochter Frida allein groß zog. Anfang 2021 waren die beiden das letzte Mal in ihren Rollen zu sehen, bevor diese die Stadt verließen und ein neues Leben begonnen. So richtig fassen kann der Leipziger es anfangs noch nicht. Kein Wunder also, dass er die Aufnahme mit den Worten "Sorry Leute, ich muss kurz Schluss machen, ich muss erstmal richtig Hallo sagen" beendet. Rund eine Stunde später postete er schließlich noch ein gemeinsames Bild und schrieb vielsagend dazu: "Réunion. Leni!!! Aka Frida. Vollmers Tochter. Heute beim Kindergeburtstag (...) 'Denn sie wissen nicht, was passiert'. Vielleicht gibt es bald ein Wiedersehen????" Es wäre nicht die erste Andeutung des Schauspielers auf ein "Der Lehrer"-Comeback, das seinen Fans Hoffnung macht. Die sind sich in den Kommentaren jedenfalls einig: Sie wollen ihre Lieblingsserie unbedingt wieder im TV sehen.