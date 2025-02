"Glee"-Schauspielerin (†33) ertrunken: Neunjähriger Sohn gibt sich bis heute die Schuld

Naya Rivera (†33) war mit ihrem Sohn Josey (damals 4) auf Lake Piru unterwegs, als das Unglück geschah. (Archivbild) © GREGG DEGUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Besonders tragisch an der Geschichte: Die 33-Jährige war an diesem Tag mit ihrem kleinen Sohn Josey unterwegs gewesen. Dieser war gerade einmal vier Jahre alt.

Nun wandte sich der Vater des Jungen, Ryan Dorsey (41), erstmals in einem Interview mit People an die Öffentlichkeit und sprach unter anderem darüber, dass sich Josey noch sehr gut an den wohl schlimmsten Moment seines Lebens erinnern kann.

Demnach wisse Josey noch, dass es an diesem Tag sehr windig gewesen sei, als sie mit dem Boot auf den See "Lake Piru" fuhren.

Nach einer Weile kletterten die beiden ins Wasser und planschten ein wenig umher, als Naya bemerkte, dass das Boot immer weiter davon driftete. Die Schauspielerin bat den Jungen daraufhin, zurück zum Boot zu schwimmen.

Kaum war der Junge auf dem kleinen Schiff, hörte er noch, wie seine Mutter seinen Namen sagte. Kurz darauf sei sie untergegangen.

"Dass er ihre letzten Momente miterleben musste, macht mich fertig", so Dorsey mit Tränen in den Augen.