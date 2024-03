Deshalb hofft "Notruf Hafenkante"-Star und Hertha-Fan Marc Barthel auf Nicht-Aufstieg

Schauspieler Marc Barthel (34, "Notruf Hafenkante") mit Maskottchen Herthino im Berliner Olympiastadion. © privat

Als wir den Schauspieler am vergangenen Donnerstag in der "Europa Passage" in Hamburg trafen, standen die Berliner punktetechnisch noch kurz vor Abstiegskampf in der 2. Bundesliga.

Ein Fakt, der auch den 34-jährigen Wahlhamburger nicht kaltlässt.

"Man geht natürlich mit einem Fußballverein durch alle Emotionen durch. Gerade in den letzten Jahren, gerade mit der Hertha", erklärte der gebürtige Berliner im Interview mit unserer TAG24-Reporterin, der wöchentlich "seine Hertha" unterstützt - egal ob im Olympiastadion oder vor dem Fernseher zu Hause in der Hansestadt.

Nach der zurückliegenden Liga-Niederlage gegen den Tabellenspitzenreiter, FC St. Pauli, mehreren Remis in den vergangenen Wochen und dem bitteren Pokal-Dämpfer gegen den FCK schmeckt der hohe Sieg im Abstiegsduell sicherlich besonders gut und lässt die Emotionen endlich wieder auf positive Weise hochkochen.

Und trotzdem: "Die Hertha, die hat einfach noch einen langen Weg vor sich", findet der "Notruf Hafenkante"-Star und ergänzte: "Ich glaube, dass wir dieses Jahr nicht aufsteigen sollten. Wir müssen einfach noch viel, viel machen. Natürlich stellt sich da nachher auch die Frage: Ist der Trainer noch der richtige?"

Eine Frage, die sich nicht nur Barthel stellt, sondern in Hinblick auf die zurückliegenden Duelle auch viele Fans beschäftigt.