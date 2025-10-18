Aus bei "Promi Big Brother": Désirée Nick holt zum Rundumschlag aus

Berlin - " Promi Big Brother " verliert seine größte Entertainerin. Am 12. Tag musste Désirée Nick (69) den Container in Köln-Ossendorf verlassen. Deutschlands spitzeste Zunge schießt in einem exklusiven Interview mit TAG24 scharf wie eh und je.

C'est la vie: Désirée Nick (69) musste an Tag zwölf von "Promi Big Brother" die Segel streichen. © Joyn

"Man wollte mich doch nach zehn Minuten schon loswerden. Da hatte mich ja der Erik nominiert, ohne mit mir gesprochen zu haben", stellt sie sogleich den "Satansbratan" (26) an den Pranger.

Daran sehe man das "intellektuelle Elend" der Gang rund um den österreichischen Influencer. "Wie kann man in einem Unterhaltungsformat die beste Entertainerin [...] als erste loswerden wollen?", fragt die Diseuse ungläubig.

"Damit schadet man einem Format und einem Sender", schiebt sie hinterher. Schließlich habe sie sich als Showgirl "die besten Stunts für den Schluss aufgehoben". Was genau La Nick nach ihrem Nackt-Auftritt in der Badewanne und dem leicht bekleideten Seilspringen noch in Petto gehabt hätte, wollte sie aber nicht verraten.

Auch TikTokerin Karina Kipp (47), alias "Karina2you" bekam ihr Fett weg. "Die ist ja eklatant ungebildet. Die kann ja nach 30 Jahren in Deutschland nicht Reparatur buchstabieren", poltert Nick los und fragt sich, welche Gründe die 47-Jährige haben könnte, gegen sie zu sein.

"Unterm Strich: Neid, Gehässigkeit, Hinterhältigkeit, Eifersucht. Ich erinnere die an ihre Defizite und deshalb habe ich ihr auch mehrfach gesagt, du kannst 100 Millionen Follower haben und trotzdem ein Nobody sein. Da kann sie noch lange dran knabbern", ätzt die Promi-Dame.