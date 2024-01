Während er sich über Amira beschwert: Oliver Pocher soll Affäre mit Cora Schumacher haben!

Auf die Frage, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gäbe, sagte die Blondine peinlich berührt: "Ja, da gibt es vielleicht jemanden. Ich bin jetzt nicht mehr bei OnlyFans, sondern bei OlliFans."

Kurz bevor Cora gemeinsam mit den anderen Kandidaten in den australischen Busch gebracht wurde, gab sie im RTL -Interview intime Details bezüglich ihres Liebeslebens bekannt.

Am morgigen Freitag (19. Januar) geht es endlich los und die heiß ersehnte 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet. Mit dabei ist in diesem Jahr auch Cora Schumacher, die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1 -Piloten Ralf Schumacher (48).

Comedian Oliver Pocher (45) sorgte in den letzten Wochen und Monaten für Schlagzeilen rund um seinen Beziehungsstatus. © Monika Skolimowska/dpa

Mit diesem war Cora im vergangenen November auf einem Event und stellte dabei mit einem vielsagenden Lächeln fest, dass der 45-Jährige nach der Trennung von Amira (31) ja wieder Single sei.



Könnte sich da also schon etwas angebahnt haben?

Das will die Blondine zunächst nicht verraten. Ihre Antwort auf alle Nachfragen: "Kein Kommentar!"

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Insider-Informationen berichtet, sollen die Gerüchte aber tatsächlich stimmen. Demnach würden die beiden schon seit Oktober miteinander anbandeln.

Pocher selbst hat sich bei Instagram ebenfalls zu den Gerüchten geäußert. In seiner Story teilte er einen Screenshot des Bild-Artikels mit der Überschrift "Olli Pocher: Heimliche Affäre mit Cora Schumacher" und kommentierte ironisch: "Fehler! Ich habe eine Affäre mit RALF Schumacher!! Nicht verwechseln!!"

Ob an den Gerüchten also wirklich etwas dran ist, ist noch immer unklar. Fans von Klatsch und Tratsch dürfen sich daher ganz besonders auf das Camp-Lagerfeuer freuen. Denn das brachte schon so manches gut gehütetes Geheimnis ans Tageslicht.

Cora steht im Dschungel also unter besonderer Beobachtung.