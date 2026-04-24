Deutliche Worte im Live-TV: Simon Beeck äußert sich zu RTL-Rauswurf

Köln - Der Morgen bei RTL wird in Zukunft ohne Simon Beeck (46) stattfinden. In seiner letzten Sendung am Mittwoch fand der Moderator deutliche Worte zu seiner Ausbootung.

Moderator Simon Beeck (46) wird ab sofort nicht mehr durch die Morgensendungen bei RTL führen. (Archivbild) © IMAGO / Sven Simon

Mit den Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" startete der 46-Jährige regelmäßig in den Tag für die Zuschauer des Senders. Seit 2022 war er mit dabei. Im Zuge der Neuausrichtung verloren er und seine Kollegin Angela Finger-Erben (46) jedoch ihre Jobs.

Zum Abschluss ihrer finalen Frühschicht sprach Beeck jetzt live vor der TV-Kamera noch einmal ganz offen über seinen Rauswurf. Vielsagend merkte er dazu an: "Auch andere Sender haben schöne Sendungen."

Der gebürtige Görlitzer wollte aber auch nicht verheimlichen, dass sein Ende nicht freiwillig vonstattengegangen ist und er gern weitergemacht hätte. "Es kann auch schön sein, wenn der Wecker nicht um 2.40 Uhr klingelt, das ist auch wahr", ergänzte er diplomatisch.

Später meldete sich der beliebte Moderator noch auf seinem offiziellen Instagram-Kanal zu Wort. Das Aus beim Sender habe ihn "nicht unvorbereitet" getroffen. Schon seit Anfang Januar sei klar, dass RTL die Sendung einstellt.