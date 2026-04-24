Deutliche Worte im Live-TV: Simon Beeck äußert sich zu RTL-Rauswurf

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Der Morgen bei RTL wird in Zukunft ohne Simon Beeck stattfinden. In seiner letzten Sendung findet der Moderator jetzt deutliche Worte zu seiner Ausbootung.

Von Frederick Rook

Köln - Der Morgen bei RTL wird in Zukunft ohne Simon Beeck (46) stattfinden. In seiner letzten Sendung am Mittwoch fand der Moderator deutliche Worte zu seiner Ausbootung.

Moderator Simon Beeck (46) wird ab sofort nicht mehr durch die Morgensendungen bei RTL führen. (Archivbild)
Moderator Simon Beeck (46) wird ab sofort nicht mehr durch die Morgensendungen bei RTL führen. (Archivbild)  © IMAGO / Sven Simon

Mit den Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" startete der 46-Jährige regelmäßig in den Tag für die Zuschauer des Senders. Seit 2022 war er mit dabei. Im Zuge der Neuausrichtung verloren er und seine Kollegin Angela Finger-Erben (46) jedoch ihre Jobs.

Zum Abschluss ihrer finalen Frühschicht sprach Beeck jetzt live vor der TV-Kamera noch einmal ganz offen über seinen Rauswurf. Vielsagend merkte er dazu an: "Auch andere Sender haben schöne Sendungen."

Der gebürtige Görlitzer wollte aber auch nicht verheimlichen, dass sein Ende nicht freiwillig vonstattengegangen ist und er gern weitergemacht hätte. "Es kann auch schön sein, wenn der Wecker nicht um 2.40 Uhr klingelt, das ist auch wahr", ergänzte er diplomatisch.

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Später meldete sich der beliebte Moderator noch auf seinem offiziellen Instagram-Kanal zu Wort. Das Aus beim Sender habe ihn "nicht unvorbereitet" getroffen. Schon seit Anfang Januar sei klar, dass RTL die Sendung einstellt.

Simon Beeck weiterhin als Stimme bei "Love Island" und "1Live"

Bei der Verleihung der Grimme Online Awards 2022 steht Beeck (l.) gemeinsam mit den Gewinnern eines Preises auf der Bühne.
Bei der Verleihung der Grimme Online Awards 2022 steht Beeck (l.) gemeinsam mit den Gewinnern eines Preises auf der Bühne.  © Henning Kaiser/dpa

"Obwohl sie so erfolgreich war wie noch nie", wie Beeck stolz anmerkt. Und weiter: "Da muss man das akzeptieren. Das ist normal in der Branche […]. Sendungen kommen, Sendungen gehen, gilt auch für Moderatoren."

Am Ende seien es "wirtschaftliche Gründe" gewesen, die zu seinem Aus bei den "Punkt"-Formaten geführt haben. Nach seiner letzten Sendung erreichten ihn über 500 Nachrichten von Fans. "Das war sehr süß, das hat mich sehr gefreut", schwärmt Beeck.

Um seine berufliche Zukunft macht sich der 46-Jährige keine Sorgen. "Ich bin ein grundpositiver Mensch. Ich habe in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn Dinge passieren, dann ist das für irgendwas gut", so der Blondschopf.

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Im besten Falle sei danach alles "immer noch schöner" gewesen. Der Moderator wird weiterhin mit seiner Stimme bei 1Live zu hören sein. Ebenso bei der RTLZWEI-Dating-Show "Love Island".

Titelfoto: IMAGO / Sven Simon

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