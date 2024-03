"Deutsche Adele" bewirbt sich als Support Act für die echte Adele: "Eine blöde Idee?"

Mannheim/München - Sängerin Loi (21) wird spätestens seit ihrem Durchbruch 2022 mit ihrem Hit "I Follow" immer wieder als die "deutsche" oder "junge Adele" bezeichnet, was die stimmgewaltige Newcomerin jetzt auf eine verrückte Idee gebracht hat.

Loi bleibt allerdings kritisch: "Ich mache doch nur Witze, das wäre zu surreal. Oder?" Und vor allem: Wie soll denn ein Welt-Star wie Adele (35) auf sie aufmerksam werden? Doch dafür haben ihre Fans auch schon eine Idee und markieren die " Easy on Me"-Sängerin fleißig unter dem Post.

"Was wäre, wenn ich bei den München-Shows von Adele als Support auftreten würde?", fragt Loi in einem Instagram -Reel von Ostersamstag ihre Follower. Muss dann aber selbst über die Absurdität ihrer Idee losprusten.

Loi (21) beim "Channel Aid"-Konzert 2023 in Hamburg. © Franziska Krug/Channel Aid

Schon als TAG24 Loi vergangenes Jahr beim "Channel Aid"-Konzert traf - wo sie ebenfalls als Support Act in der Hamburger Elbphilharmonie auftrat - war der ständige Adele-Vergleich ein Thema.

"Für mich ist das sehr motivierend. Ich meine, wer kennt Adele nicht? Es ist sehr schön zu hören und dieses Feedback zu bekommen. Ich liebe Adele", so die 21-Jährige damals.

Auf ihren Social-Media-Kanälen finden sich auch einige Cover von Hits der britischen Sängerin und auch an ihr "Bewerbungsvideo" hängte die ehemalige "The Voice Kids"-Kandidatin einen Ausschnitt, wo sie passenderweise mit dem Lied "Hello" ihr Gesangstalent unter Beweis stellte.

Und wer weiß, vielleicht zeigt sich Adele auch bald begeistert von Loi und holt sie in München sogar auf die Bühne? Der August ist schließlich nur noch ein paar Monate hin.