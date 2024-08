Nach Football-Fiasko: US-Armee verlangt Millionensumme von "The Rock"!

USA - Marketing-Reinfall bei der UFL! Eigentlich wollte das US-Militär mit der neu gegründeten American-Football-Liga und ihrem Gesicht Dwayne "The Rock" Johnson (52) frische Rekruten anlocken, doch der Plan ging nach hinten los. Jetzt fordert eine der größten Armeen der Welt ihre Kohle vom Schauspieler und Wrestler zurück.

Dwayne "The Rock" Johnson (52) beim Super Bowl LVI im Februar 2022. Rund zwei Jahre später ging der Superstar mit seiner eigenen Football-Liga, der UFL, an den Start. © Ronald Martinez/Getty Images via AFP

Am 30. März startete die "United Football League" als frühjährliches Gegenstück zur Eliteklasse NFL in ihre erste Saison, allerdings mit mäßigem Erfolg in der breiten Masse.

Das wirkte sich offenbar auch negativ auf einen Werbedeal über satte elf Millionen Dollar (umgerechnet rund 10,175 Millionen Euro) zwischen dem Ligen-Neuling und den Streitkräften der USA aus, wie das Portal Military.com unter Berufung auf Armee-Dokumente berichtet.

Demnach führte unter anderem die Platzierung des Logos der US-Armee auf der Spielkleidung der UFL-Klubs zu keinem einzigen neuen Soldaten, stattdessen ging das teure Geschäft sogar mit einem "prognostizierten Verlust von 38 Rekrutierungen" einher.

Während die geringen Zuschauerzahlen nicht aus heiterem Himmel fielen, hatte sich die Marketing-Abteilung des Militärs ohnehin mehr Strahlkraft von Superstar und UFL-Mitbesitzer Dwayne Johnson versprochen.

Der sollte im Laufe der Saison bis zum 2. Juni eigentlich fünf Beiträge mit seinen 396 Millionen Instagram-Followern teilen, in denen er die Arbeit bei der Streitmacht bewirbt.