Diego Pooth holt sich Business-Rat bei Ralf Dümmel, der TV-Star warnt vor Mama Verona
Düsseldorf/Hamburg - Diego Pooth will in die Fußstapfen seines Vaters Franjo (57) treten und "ins Unternehmertum" einsteigen. Rat sucht er sich bei Ralf Dümmel (59). Doch der "Die Höhle die Löwen"-Star warnt - auch vor Mama Verona (58).
Seinen ursprünglichen Karriere-Plan, Golfprofi zu werden und damit sein täglich Brot zu verdienen, musste der Promi-Sprössling vor einiger Zeit bereits begraben - trotz Abschluss an der renommierten Sportakademie "IMG" in Florida.
Nach ersten Gehversuchen als Laufsteg-Model in Mailand ist Diego inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt, um zu studieren. Doch auch das reicht dem 22-Jährigen noch nicht: Er will ein eigenes Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform auf den Markt bringen.
In der ProSieben-Serie "Born Famous – Fluch oder Segen?" präsentiert Pooth im Vieraugengespräch mit Dümmel seine Geschäftsidee. Das Produkt soll sich sowohl an aktive Sportler als auch an Büroangestellte richten, die in ihrem Job viel am Schreibtisch sitzen.
Der Investor beurteilt die Grundidee des Start-ups als "sehr gut", sieht aber auch einige besondere Herausforderungen. "Da muss man jetzt tiefer einsteigen: Welche Vorteile hat das, welche Argumente hat man dafür?", hinterfragt der 59-Jährige kritisch.
Ralf Dümmel warnt Diego Pooth: "Schwer, wenn du eine so prominente Mutter hast"
Pooth muss daraufhin einräumen, dass ihm bislang tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal fehle. Dümmel weist zudem darauf hin, dass der Markt für Nahrungsergänzungsmittel sehr hart umkämpft sei. Deshalb stelle "das Marketing" die größte Challenge dar.
Sein Rat an den Studenten lautet daher, zunächst auf Online-Marketing, Teleshopping oder Social Media zu setzen. Bei Letzterem könnte Diegos bereits vorhandene große Reichweite durchaus von Vorteil sein - ebenso wie sein bekannter Nachname.
Dazu hat Dümmel jedoch eine deutliche Warnung im Gepäck: "Trotzdem ist es natürlich immer schwer, wenn du eine so prominente Mutter hast", stellt er klar. Die Menschen seien viel kritischer. Umso wichtiger sei die richtige Einstellung.
Diego habe jedoch längst erkannt, dass er "die Ärmel hochkrempeln muss und nichts geschenkt kriegt", lobt Dümmel. Den Kontakt zu Dümmel stellte Pooths Patenonkel Alain Midzic (39) her, der den Investor einst über Verona kennenlernte.
Neue Folgen von "Born Famous – Fluch oder Segen?" laufen donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben und sind vorab im Stream auf Joyn verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Jens Kalaene/dpa