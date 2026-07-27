Diego Pooth holt sich Business-Rat bei Ralf Dümmel, der TV-Star warnt vor Mama Verona

Düsseldorf/Hamburg - Diego Pooth will in die Fußstapfen seines Vaters Franjo (57) treten und "ins Unternehmertum" einsteigen. Rat sucht er sich bei Ralf Dümmel (59). Doch der " Die Höhle die Löwen "-Star warnt - auch vor Mama Verona (58).

Diego Pooth (22) möchte in die Fußstapfen seines Vaters Franjo (57) treten und ein eigenes Produkt auf den Markt bringen. © Jens Kalaene/dpa

Seinen ursprünglichen Karriere-Plan, Golfprofi zu werden und damit sein täglich Brot zu verdienen, musste der Promi-Sprössling vor einiger Zeit bereits begraben - trotz Abschluss an der renommierten Sportakademie "IMG" in Florida.

Nach ersten Gehversuchen als Laufsteg-Model in Mailand ist Diego inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt, um zu studieren. Doch auch das reicht dem 22-Jährigen noch nicht: Er will ein eigenes Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform auf den Markt bringen.

In der ProSieben-Serie "Born Famous – Fluch oder Segen?" präsentiert Pooth im Vieraugengespräch mit Dümmel seine Geschäftsidee. Das Produkt soll sich sowohl an aktive Sportler als auch an Büroangestellte richten, die in ihrem Job viel am Schreibtisch sitzen.

Der Investor beurteilt die Grundidee des Start-ups als "sehr gut", sieht aber auch einige besondere Herausforderungen. "Da muss man jetzt tiefer einsteigen: Welche Vorteile hat das, welche Argumente hat man dafür?", hinterfragt der 59-Jährige kritisch.