Als Freundin zu Diego Pooth ins Bett steigt, trifft ihn der Schlag: "Zieh das aus!"
Hamburg - Seit zwei Jahren sind Diego Pooth (22) und Louisa Büscher (23) nun schon liiert. Als seine Freundin eines Abends zu ihm ins Bett steigt, trifft ihn jedoch der Schlag.
Wie der Promi-Spross bei der Vorpremiere der neuen ProSieben-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" gegenüber der "Bild"-Zeitung preisgab, trug seine bessere Hälfte an jenem Tag doch ernsthaft einen Pyjama von Mama Verona Pooth (58).
"Das war das Härteste. Ich habe ihr gesagt: Bitte zieh das aus! Das Teil musste sofort weg", lacht Diego. Doch wie kam es überhaupt dazu? Tatsächlich landet alles, was die Werbeikone aussortiert, regelmäßig im Kleiderschrank ihrer Schwiegertochter in spe.
In Sachen Mode kann das Model ihrem Partner aber nichts vormachen. "Wenn da eine glitzernde Hose dabei ist, weiß ich direkt: Die ist von meiner Mutter", stellt der "Let's Dance"-Gewinner des vergangenen Jahres klar.
Seine Liebste habe nämlich einen viel konservativeren Geschmack. Diego erklärt dazu: "Sie sieht aus wie ein normales Mädchen. Das finde ich aber auch gut." Ganz anders dagegen seine Mama. Sie sei "schon immer sehr bunt unterwegs".
Diego Pooth lässt Mamas Klamotten-Geschenke heimlich verschwinden
Ihre Berufung als textile Wohltäterin nimmt die gebürtige Bolivianerin allerdings sehr ernst. "Meine Mutter schiebt uns immer wieder Klamotten in die Wohnung", plaudert Diego, der zusammen mit Louisa in Berlin lebt, weiter aus dem Nähkästchen.
Wenn er es bemerke, sortiere er einige Sachen auch manchmal gleich selbst heimlich aus, wie er zugibt: "Irgendwie verschwinden die Sachen auch wieder. Komisch!" Der olle Pyjama war ihm aber offenbar irgendwie durchgegangen.
Eine große Parallele gibt es zwischen Verona und Louisa dann aber doch. Beide "reden verdammt viel", wie der Student auf dem Event offenbart. Ergänzend schiebt der Promi-Spross dann noch hinterher: "Super ähnlich wie meine Mutter ist sie nicht. Hoffe ich!"
In "Born Famous" werden vier Promi-Kids mehrere Monate lang mit der Kamera begleitet. Dazu zählen neben Pooth auch noch die Töchter von Sängerin Sarah Connor (46) und Ex-Fußball-Star Mehmet Scholl (55) sowie des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (59).
Die Sendung läuft ab Donnerstag (16. Juli) ab 20.15 Uhr auf ProSieben und ist parallel dazu auch auf Joyn streambar.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa