Jetzt ist es raus! Dieser DSDS-Star wird im neuen Musical zu Michael Jackson

Der DSDS-Star Prince Damien (33) wird von Dezember an als jüngerer Michael Jackson in Hamburg zu sehen sein. © Morris Mac Matzen

Das teilte Stage Entertainment am Montag mit. Neben Benét Monteiro (39) in der eigentlichen Hauptrolle soll etwa auch der "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Prince Damien (33) eine wichtige Rolle übernehmen: Denn er wird im Ensemble und als Michael im jungen Erwachsenenalter zu sehen sein. "Ich freue mich riesig, Teil der Show zu sein", betonte der 33-Jährige in einer Ankündigung auf Instagram. Und weiter: "Wir sehen uns in Hamburg!"

Bereits 2016 hatte der deutsch-südafrikanische Sänger die 13. Staffel der Castingshow DSDS gewonnen. Vor vier Jahren gewann er dann auch noch die 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und kann sich seitdem "Dschungelkönig" nennen. Von Dezember an verkörpert er dann auch den "King of Pop".

"Für die unterschiedlichen, fordernden Rollen haben wir aus Hunderten von Bewerbungen eine großartige internationale Cast zusammengestellt, die den hohen künstlerischen Ansprüchen der Show gerecht wird. Wir sind sehr stolz auf jedes einzelne Talent in dieser Cast", so Stage Entertainment Casting Director Ralf Schaedler.

Auch die Kinderrollen seien inzwischen besetzt, hieß es am Montag. Für den Spielbetrieb werde aber laufend weiter gecastet.