Dieser GZSZ-Star war schon vor dem Hype großer "Barbie"-Fan

"Definitiv ein Film für Erwachsene, natürlich können Kinder den Film anschauen, doch die Botschaft ist für uns", meint der TV-Star. Denn der Blockbuster verhandle wichtige Fragen: "'Wer bin ich *ohne* …?', 'Wer bestimmt meinen Wert?', 'Bin ich genug?'", so Sideropoulos.

Von dem "Barbie"-Film ist Susan Sideropoulos auch deshalb so begeistert, weil er den Anhängern der Plastik-Puppen nicht nur erlaubt, in Erinnerungen zu schwelgen, sondern auch für die inzwischen erwachsenen Fans eine zeitgemäße Botschaft enthält.

"Ich erinnere mich genau, wie ich nach dem Frühstück in mein Zimmer kam und da stand das Barbie-Haus mit Fahrstuhl. Ja, sicherlich einer der schönsten Tage in meinem jungen Leben", schreibt die 42-Jährige zu den Fotos.

Das nimmt die Schauspielerin zum Anlass, ihre Fans auf Instagram mit zwei nostalgischen Fotos auf eine Reise in die Vergangenheit mitzunehmen. Das Datum: 14. Oktober 1986. Es ist Susans sechster Geburtstag.

Gerade hat der frühere GZSZ-Star den Kassenschlager von Regisseurin Greta Gerwig (40) mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen im Kino gesehen. "Was für ein toller Film", schwärmt Susan Sideropoulos.

Susan Sideropoulos wurde im Jahr 2001 durch ihre Rolle als Verena Koch in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. © Georg Wendt/dpa

Wer hätte noch vor wenigen Wochen vermutet, dass eine knallpink bekleidete Kunststoff-Blondine einmal das Tor für solche philosophischen Fragen öffnen würde?

Für alle, die es weniger tiefschürfend mögen, bleibt immer noch die Nostalgie. So zeigt ein Blick in die Kommentarspalte, dass viele von Susans Followern sich ebenfalls sehr gut an das Barbie-Haus erinnern.

"Oh Wahnsinn, da kommen Erinnerungen hoch. Ich hatte genau das gleiche Barbie-Haus", schreibt eine Nutzerin. Und eine andere: "Diese schöne Barbie war auch bei mir eingezogen. Ein Barbie-Haus hatte ich mir auch immer gewünscht, und das bekam ich dann selbst gebaut von meinem lieben Opa."

Der wahre Star der Bilder ist für viele Fans aber die junge Susan. "Wie süüüüß", schreibt eine Anhängerin und dürfte damit für die große Mehrheit sprechen.