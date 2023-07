Dieter Bohlen stocksauer! Jetzt nimmt sich der Pop-Titan Ex-Kollege Thomas Anders zur Brust

Tötensen - Jetzt fliegen die Fetzen! Nach der Kritik von Thomas Anders (60) an seinem ehemaligen "Modern Talking"-Kollegen Dieter Bohlen (69) hat nun der Pop-Titan zum Gegenschlag ausgeholt.

Das Duo hätte stattdessen die Hits in zahlreichen anderen Studios aufgenommen, aber eben nicht bei Anders.

"Er verpackt die Sachen natürlich raffiniert. Er sagt, ich hätte nie in seinem Studio einen 'Modern Talking'-Song gesungen. Das stimmt", gab der Pop-Titan zu und lieferte auch gleich die Erklärung mit: "Er hatte nämlich gar kein Studio."

In seinem Podcast "Modern Talking - Einfach anders" hatte Anders auf die Frage, ob sein Ex-Band-Kollege die Lieder selbst gesungen hätte, geantwortet: "Eigentlich weiß das ja nur Dieter Bohlen. Also, bei mir im Studio hat der noch nie gesungen."

Bohlen und Anders waren als "Modern Talking" weltberühmt. © Wulf Pfeiffer/dpa

Zudem habe Bohlen im Gegensatz zu seinem Kompagnon auch gesungen. "Er hat nie einen einzigen Ton dieser hohen Chöre gesungen", sagte er. Sie hätten es zwar mal ausprobiert, doch Anders konnte es schlichtweg nicht.

Zudem bringt eine weitere Geschichte den DSDS-Juror zum Kochen. Anders gibt sich immer wieder als Schöpfer von "Modern Talking" aus und stelle sich in der Öffentlichkeit als die Band dar. "Es stellt sich überall, auf allen Bühnen, im Fernsehen überall hin und singt 'Cherry, Cherry Lady, aber er kann es gar nicht", so Bohlen.

Der 69-Jährige bezeichnete es als Lüge, dass Anders die Band gegründet habe. Schließlich sei es der Pop-Titan gewesen, der die Lieder komponiert, getextet und produziert habe.

Doch trotz aller negativen Worte in seinem Video, zeigt sich Bohlen am Ende versöhnlich. "Aber okay, alles gut, Schwamm drüber." Der Streit dürfte damit aber noch lange nicht vorbei sein.