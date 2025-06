So lief das Live-Aufeinandertreffen zwischen Bohlen und Silbereisen

Kitzbühel - Es wurde viel geredet, am Samstag war es dann so weit: Pop-Titan Dieter Bohlen (71) und Gastgeber Florian Silbereisen (43) trafen beim großen " Schlagerbooom Open Air " in Kitzbühel nach Jahren wieder aufeinander.

Die beiden verstanden sich prächtig und gaben gemeinsam sogar ein Duett zum Besten. © Screenshot: ARD Mediathek

Bohlen weiter: "Ich bin der Letzte, der im Moment nörgelt. Wir haben so viel Stress in der Welt leider, ich bin zutiefst betrübt. Jahrzehnte brauchte man sich über so Themen wie Krieg kaum Sorgen zu machen. Im Moment haben wir alle ein bisschen Angst und ich hoffe, dass die Phase endlich vorbei ist."

Silbereisen stimmte ihm zu und betonte, dass der Pop-Titan und er vielleicht sogar ein Vorbild für manche sein könnten: "So verschieden wir auch sein mögen, wir können uns die Meinung sagen und wir können uns trotzdem vertragen", verdeutlichte er.

Zur Krönung gaben die beiden sogar noch ein Duett zum Besten: Gemeinsam sangen sie "You Can Get It" von Mark Medlock (46) - der Song stammt aus der Feder von Bohlen. Der 71-Jährige danach zu Silbereisen: "Wir müssen öfter mal was zusammen machen." Hört, hört!

Wer das Live-Spektakel am Samstagabend verpasst hat, kann sich die Show jederzeit in der ARD-Mediathek anschauen.