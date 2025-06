Reunion geplatzt! Bohlen bei Silbereisen-Show: Thomas Anders sagt plötzlich ab

Hamburg/Kitzbühel - Es sollte DAS Comeback zweier Schlagerlegenden werden! Dieter Bohlen (71) und Thomas Anders (62), besser bekannt als das Ex-Modern-Talking-Duo, standen kurz vor einem möglichen Wiedersehen. Beim "Schlagerbooom Open Air" am 21. Juni wollte Gastgeber Florian Silbereisen (43) die beiden auf derselben Bühne vereinen. Doch daraus wird nichts: Anders sagte kurzfristig ab!

Doch jetzt der Schock: Wie Schlager.de berichtet, sagte der 63-Jährige seine Teilnahme kurzfristig ab. Der Grund: ein privates Event, das der Sänger angeblich am selben Tag wahrnehmen müsse. Eine bittere Enttäuschung für die Schlager-Gemeinde!

Und tatsächlich: Thomas Anders wurde von dem 43-Jährigen in der NDR-Sendung "DAS!" persönlich und per Videobotschaft eingeladen. Er war sogar als erster Gast offiziell angekündigt worden.

Fans hofften sofort auf mehr - vielleicht sogar einen gemeinsamen Auftritt mit Thomas Anders, dem langjährigen Partner an Bohlens Seite bei Modern Talking.

Bohlen bereitet sich schon einmal für seine große Show am Samstag vor. © Fotomontage: dieterbohlen

Natürlich brodelt nun die Gerüchteküche: Wollte Thomas Anders die Begegnung mit Bohlen bewusst vermeiden? Immerhin ist das Verhältnis der beiden seit Jahren distanziert, öffentliche Sticheleien nicht ausgeschlossen.

Ein offizieller Beweis für einen möglichen Zoff liegt allerdings nicht vor.

Seinem Management zufolge soll der Popsänger jedoch beim großen "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle am 18. Oktober dabei sein. Wird dort vielleicht ein zweiter Anlauf für ein musikalisches Wiedersehen mit Bohlen gewagt?

Wie dem auch sei: Der Pop-Titan befindet sich, wie er am Freitag über Instagram mitteilte, bereits in Kitzbühel - bestens gelaunt und in Begleitung von Fitness-Influencer Christian Wolf (30), der ihn offenbar auf seinen Auftritt vorbereitet.