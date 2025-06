Dieter Bohlen verrät: Das tut er, damit seine Millionen nicht weniger werden

Der 71-Jährige hat laut eigener Aussage jeden Tag Angst, das zu verlieren, was er sich aufgebaut hat. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Während er früher sehr hart gearbeitet und monatelang im Studio gesessen habe, konzentriere er sich jetzt aber eher darauf, das Geld für ihn arbeiten zu lassen - in Form von Immobilien, Aktien und Investments, wie die Musik-Legende verrät.

Bohlen: "Bei jedem Investment muss man sich überlegen: Wie viel kann ich gewinnen? Aber die ganz wichtige Frage ist: Was kann ich verlieren?"

Er selbst habe jeden Tag Angst, das zu verlieren, was er sich aufgebaut habe. "Ich lebe in permanenten Worst-Case-Szenarien. Ich überlege mir immer, was passiert, wenn das und das schlecht läuft. Ich habe mein Leben so vorbereitet, dass, wenn hier alles Käse ist, ich in sechs Stunden weg bin", so Bohlen.

Eine Auswanderung sei für ihn demnach nicht ausgeschlossen, wenn zum Beispiel die Steuern noch weiter erhöht werden würden. "Warum soll ich mir das gefallen lassen?", bekräftigt der Pop-Titan und nennt Dubai oder die Schweiz als mögliche Alternativen.