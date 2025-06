Dieter Bohlen verliert seltene Worte über seine Tochter: "Liebe sie über alles"

Dieter Bohlen (71) wurde bei einem Auftritt von seiner Tochter Amelie begleitet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am vergangenen Wochenende war der DSDS-Chefjuror in österreichischen Kitzbühel und trat dort mit seinem einstigen Kollegen Florian Silbereisen (43) beim "Schlagerboom" auf. Es war das erste Aufeinandertreffen seit fünf Jahren und es könnten noch weitere folgen. "Wir müssen öfter mal was zusammen machen", sagte Bohlen im Anschluss an den gemeinsamen Auftritt zu Silbereisen.

An seiner Seite hatte der Pop-Titan eine ganz besondere Begleitung: seine 14 Jahre alte Tochter Amelie. Die hatte ihren Vater zu seiner Darbietung begleitet und ihn von hinter der Bühne aus beobachtet. "Mega" soll sie ihn laut Bohlen gefunden haben.

"Meine Tochter war stolz auf ihren Papa. Sie hat mir nach dem Auftritt ein Küsschen gegeben", erklärte der 71-Jährige im Bild-Interview. "Das kommt nicht so oft vor. Damit ist sie sehr sparsam." Selbst einem David Beckham (50) ergehe das so, wie Bohlen feststellte. "Der hat seine Tochter vor anderen Leuten geküsst und sie fand das ganz schlimm", erläuterte er.

Und dann wurde der Musiker sogar noch richtig emotional. "Ich liebe meine Tochter über alles und sie kann mit mir machen, was sie will. Aber ich hätte ihr bei ihrer Konfirmation gern einen Kuss gegeben. Das will sie aber nicht", berichtete Bohlen. "Mädchen finden so was in ihrem Alter peinlich. Aber meinen Auftritt bei Florian fand sie nicht peinlich."