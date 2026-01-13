Dieter Bohlen und Carina erhalten wichtiges Dokument: "Offiziell Frau und Herr Bohlen"

Tötensen - Sie haben es geschafft! Pop-Titan Dieter Bohlen (71) und seine Partnerin Carina Walz (42) sind nach ihrer Hochzeit auf den Malediven nun auch in Deutschland ganz offiziell verheiratet.

Pop-Titan Dieter Bohlen (71) und seine Partnerin Carina (42) sind nun auch in Deutschland offiziell verheiratet. © Screenshot/Instagram/DieterBohlen

Der 71-Jährige meldete sich am Montagabend gemeinsam mit Carina zu Wort und bestätigte in einer Instagram-Story den Erhalt der entsprechenden Urkunde. "Offiziell Frau und Herr Bohlen", schrieb er dazu. Im Hintergrund lief die Melodie des Liebesliedes "I Swear" der Band All-4-One.

Aufgenommen wurde das Bild im Rathaus Nenndorf in der Gemeinde Rosengarten - in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnort Tötensen.

Die frisch vermählten Eheleute strahlten auf dem Foto in die Kamera. Während Bohlen, an dessen rechter Hand der Ehering glitzert, klassisch Schwarz trägt, hat Carina einen weißen Hosenanzug an. Gemeinsam präsentieren sie die Eheurkunde - das Dokument also, auf das sie gewartet haben.

Denn nachdem sich der Pop-Titan und seine langjährige Partnerin völlig überraschend an Silvester im kleinen Kreis auf den Malediven das Jawort gegeben hatten, fehlte noch die offizielle Bestätigung in Deutschland. Bereits kurz nach ihrer Rückkehr hatte Bohlen angekündigt, die entsprechenden Papiere einzureichen, um die Ehe auch hierzulande offiziell zu machen.