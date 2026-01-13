Dieter Bohlen und Carina erhalten wichtiges Dokument: "Offiziell Frau und Herr Bohlen"
Tötensen - Sie haben es geschafft! Pop-Titan Dieter Bohlen (71) und seine Partnerin Carina Walz (42) sind nach ihrer Hochzeit auf den Malediven nun auch in Deutschland ganz offiziell verheiratet.
Der 71-Jährige meldete sich am Montagabend gemeinsam mit Carina zu Wort und bestätigte in einer Instagram-Story den Erhalt der entsprechenden Urkunde. "Offiziell Frau und Herr Bohlen", schrieb er dazu. Im Hintergrund lief die Melodie des Liebesliedes "I Swear" der Band All-4-One.
Aufgenommen wurde das Bild im Rathaus Nenndorf in der Gemeinde Rosengarten - in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnort Tötensen.
Die frisch vermählten Eheleute strahlten auf dem Foto in die Kamera. Während Bohlen, an dessen rechter Hand der Ehering glitzert, klassisch Schwarz trägt, hat Carina einen weißen Hosenanzug an. Gemeinsam präsentieren sie die Eheurkunde - das Dokument also, auf das sie gewartet haben.
Denn nachdem sich der Pop-Titan und seine langjährige Partnerin völlig überraschend an Silvester im kleinen Kreis auf den Malediven das Jawort gegeben hatten, fehlte noch die offizielle Bestätigung in Deutschland. Bereits kurz nach ihrer Rückkehr hatte Bohlen angekündigt, die entsprechenden Papiere einzureichen, um die Ehe auch hierzulande offiziell zu machen.
Dieter Bohlen spricht auf Instagram über die Bestätigung der Hochzeit
Dieter Bohlen hält mit der Hochzeit sein Versprechen
Dazu würde er zu seinen "Freunden in Nenndorf beim Standesamt" gehen und dort alles eintragen lassen, wie er berichtete. "Und dann ist alles roger. Und natürlich sind wir dann forever und ewig verheiratet", hatte er dazu gesagt und stolz seinen Ring präsentiert.
Die Hochzeit auf der Trauminsel, auf der die beiden regelmäßig ins neue Jahr rutschen, kam für die Öffentlichkeit etwas überraschend. Doch Bohlen hatte Carina versprochen: Wenn sie 20 Jahre zusammen seien, werde er sie heiraten. Und genau daran hatte er sich gehalten.
Unter blauem Himmel und Palmen hatte sich das Paar, das ganz in Weiß gekleidet war, getraut. Der sonst um kein Wort verlegene Bohlen brach dabei in Tränen aus und brachte kaum einen Ton heraus. "Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina - das hat mich einfach überwältigt", hatte er berichtet.
Und nun ist der letzte Schritt gegangen, sodass auch Carina sich "Frau Bohlen" nennen darf.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/dieterbohlen (2)