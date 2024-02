Dieter Bohlen und Carina heiraten nach 18 Jahren! So ungewöhnlich war der Antrag

Tötensen/Mallorca - Der selbsternannte Poptitan Dieter Bohlen (69) will seiner langjährigen Freundin Carina Walz (39) endlich das Jawort geben!

Der DSDS-Juror Dieter Bohlen (69) und Carina Walz (39) gehen bereits seit Jahren gemeinsam durchs Leben. © Screenshot/Instagram/dieterbohlen (Bildmontage)

Das verriet er jetzt in einem Interview mit der Bild-Zeitung anlässlich seines anstehenden Geburtstags.

Denn schon am Mittwoch feiert der "Deutschland sucht den Superstar"-Chefjuror ein besonderes Jubiläum: Er wird 70 Jahre alt. Ein Freudentag ist das aber nicht unbedingt für ihn. "Jeder Geburtstag ist der Horror", sagte er in dem Gespräch weiter. Eigentlich habe er gar keine Lust auf die unzähligen Anrufe und Nachrichten.

Deshalb habe er ausnahmsweise eine große Party samt Konzert in Berlin geplant. So könnten einfach alle seine Liebsten dabei sein und er müsse im Nachhinein nicht mehr so viele Glückwunsch-Nachrichten beantworten.

Auf großen Rummel verzichtet Dieter Bohlen inzwischen gern mal. Nach Konzerten fährt er am liebsten direkt nach Hause zu seiner Freundin Carina. Denn die Zeit mit ihr und seiner Familie ist ihm heilig.

Seit 18 Jahren sind die beiden bereits ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder. Doch die Hochzeitsglocken läuteten bislang noch nicht im Hause Bohlen-Walz. Ein Umstand, der sich jetzt aber endlich ändern soll ...