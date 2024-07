Dieter Bohlen und Jürgen Klopp strahlen um die Wette

DIeter Bohlen (70, l) und Jürgen Klopp (57) sind sich auf Mallorca begegnet. © Screenshot/Instagram/DieterBohlen

Das auf den ersten Blick ungleich wirkende Duo scheint gemeinsame Interessen zu haben. Neben Mallorca scheint es auch Tennis zu sein. Bohlen und Klopp waren am Wochenende zu Gast beim ATP-Challenger-Turnier auf der Balearen-Insel und sahen sich das Finale zwischen dem Franzosen Gael Monfils (37) und dem Spanier Roberto Carballés Baena (31) an.

Während der Musiker gewohnt in einem Camp-David-Outfit erschien, hatte sich der Star-Trainer ein Deutschland-Trikot übergestreift. "Kloppo", der seit seinem Abschied vom FC Liverpool vereinslos ist, drückt der DFB-Elf bei der Heim-EM die Daumen.

Auf dem gemeinsamen Schnappschuss, den Bohlen auf seinem Instagram-Profil teilte, strahlten Arm in Arm glücklich in die Kamera. Es schien so, als hätten sie sich über die Begegnung gefreut.

Die Fans zumindest freuten sich über die Begegnung der beiden Superstars und hinterließen unzählige Kommentare zu dem Bild. Bohlen selbst hatte zu dem Foto geschrieben: "Mega Typ." Und so ähnlich sahen es auch seine Follower.