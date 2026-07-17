Dieter Bohlen will "Modern Talking"-Comeback, aber Thomas Anders gibt ihm einen Korb
Tötensen - Es wäre der Traum vieler Fans gewesen: Pop-Titan Dieter Bohlen (72) stellte ein mögliches Comeback von "Modern Talking" in Aussicht - doch Ex-Bandkollege Thomas Anders (63) gab ihm einen Korb.
"Ich finde es Kinderkacke, wenn man seit vielen Jahren wegen irgendwas, was Thomas mal gemacht hat oder was ich gemacht habe, nicht zumindest mal darüber nachdenkt, unseren gemeinsamen Erfolg noch mal aufleben zu lassen", hatte der 72-Jährige gegenüber "BILD" erklärt.
Sein ehemaliger Bandkollege sei ja nicht "sein Feind", betonte das RTL-Urgestein. "Ich laufe ja nicht mit Hass im Bauch seit Jahren rum. Das ist ja schon lange verflogen", verdeutlichte Bohlen.
Der Auslöser für die versöhnlichen Worte sei dem Bericht zufolge das große Interesse an einem "Modern Talking"-Comeback. So gebe es unter anderem Anfragen für mehrere Auftritte, ein Musical und eine Dokumentation über die 80er-Erfolgsband.
"Die Idee mit dem Musical finde ich ganz gut, Thomas, glaube ich, auch. Bei möglichen gemeinsamen Auftritten sind wir noch unterschiedlicher Meinung. Ich möchte sie machen. Für die Fans und für unsere gemeinsame Geschichte. Diese Hassgeschichten zwischen Thomas und mir sind doch schon seit Jahrzehnten beendet", unterstrich Bohlen.
Dieter Bohlen hofft auf "letztes gemeinsames Aufleuchten" der Band
Vor allem im Ausland sei das Potenzial riesig, so der Pop-Titan. "Es gibt ja viele Länder, wo Modern Talking noch viel besser läuft als in Deutschland. In Mexiko, Brasilien, ganz Südamerika oder Osteuropa könnten wir noch einmal Großes schaffen."
Weder sein ehemaliger Bandkollege noch er selbst könnten im Ausland Stadien allein vollmachen. "Aber gemeinsam als Modern Talking wären wir der Knaller", bekräftigte der 72-Jährige.
Ihm schwebe dabei gar nicht ein "klassisches Comeback" vor, erklärte Bohlen. "Eher ein Geschenk an unsere Fans, weltweit. Ein letztes gemeinsames Aufleuchten einer Band, die längst Pop-Geschichte ist."
Von Thomas Anders gab es kurz darauf allerdings einen Korb: "Für mich steht ein Comeback mit Modern Talking nicht zur Diskussion", betonte der 63-Jährige gegenüber "BILD".
Er wolle sich auf seine Solokarriere konzentrieren, begründete der Sänger. "Dieter wünsche ich für seine zukünftigen Projekte selbstverständlich ebenfalls alles Gute und viel Erfolg."
Erstmeldung: 9.57 Uhr, aktualisiert: 13.15 Uhr
Titelfoto: Guido Kirchner/dpa