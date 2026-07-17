Dieter Bohlen will Versöhnung mit Thomas Anders! Kehrt "Modern Talking" etwa bald zurück?
Tötensen - Geht der Traum von Millionen Fans in Erfüllung? Pop-Titan Dieter Bohlen (72) hat eine Versöhnung mit Thomas Anders (63) und ein mögliches Comeback von "Modern Talking" in Aussicht gestellt.
"Ich finde es Kinderkacke, wenn man seit vielen Jahren wegen irgendwas, was Thomas mal gemacht hat oder was ich gemacht habe, nicht zumindest mal darüber nachdenkt, unseren gemeinsamen Erfolg noch mal aufleben zu lassen", erklärte der 72-Jährige gegenüber "BILD".
Sein ehemaliger Bandkollege sei ja nicht "sein Feind", betonte das RTL-Urgestein. "Ich laufe ja nicht mit Hass im Bauch seit Jahren rum. Das ist ja schon lange verflogen", verdeutlichte Bohlen.
Der Auslöser für die versöhnlichen Worte sei dem Bericht zufolge das große Interesse an einem "Modern Talking"-Comeback. So gebe es unter anderem Anfragen für mehrere Auftritte, ein Musical und eine Dokumentation über die 80er-Erfolgsband.
"Die Idee mit dem Musical finde ich ganz gut, Thomas, glaube ich, auch. Bei möglichen gemeinsamen Auftritten sind wir noch unterschiedlicher Meinung. Ich möchte sie machen. Für die Fans und für unsere gemeinsame Geschichte. Diese Hassgeschichten zwischen Thomas und mir sind doch schon seit Jahrzehnten beendet", unterstrich Bohlen.
Dieter Bohlen hofft auf "letztes gemeinsames Aufleuchten" der Band
Vor allem im Ausland sei das Potenzial riesig, so der Pop-Titan. "Es gibt ja viele Länder, wo Modern Talking noch viel besser läuft als in Deutschland. In Mexiko, Brasilien, ganz Südamerika oder Osteuropa könnten wir noch einmal Großes schaffen."
Weder sein ehemaliger Bandkollege noch er selbst könnten im Ausland Stadien allein vollmachen. "Aber gemeinsam als Modern Talking wären wir der Knaller", bekräftigte der 72-Jährige.
Ihm schwebe dabei gar nicht ein "klassisches Comeback" vor, erklärte Bohlen. "Eher ein Geschenk an unsere Fans, weltweit. Ein letztes gemeinsames Aufleuchten einer Band, die längst Pop-Geschichte ist."
Er habe seinem früheren Partner seine Begeisterung für diese Idee klargemacht. "Jetzt liegt der Ball bei ihm. Meine Hand ist ausgestreckt", betonte der DSDS-Chefjuror. Thomas Anders hat sich bislang noch nicht zu einem möglichen "Modern Talking"-Revival geäußert.
Titelfoto: Guido Kirchner/dpa