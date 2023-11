Dieter Bohlen zu Tuchel-Kritik: "Das ist mir mein ganzes Leben auch immer so ergangen"

Thomas Tuchel wurde unter anderem nach dem Bayern Pokal-Aus in Saarbrücken von Matthäus und Hamann ob seiner Fähigkeit als Trainer der Mannschaft kritisiert.

Dieter Bohlen (69) habe ähnliche Erfahrungen wie Tuchel gemacht. © Screenshot/Instagram/DieterBohlen

Dieter Bohlen meldete sich jetzt in seiner Instagram-Story zu dem Thema zu Wort und sprang Tuchel zur Seite.



"Ich habe ihn mal auf einer Insel über Tage hinweg kennengelernt", erinnerte sie der Musikproduzent am Dienstag. Jeden Tag habe er den Trainer gesehen.

"Das ist so ein mega Typ. Bodenständig, nett zu allen. Dass dem da jetzt irgendwann die Hutschnur platzt, das ist doch ganz klar. Das müsst ihr doch mal verstehen. Jeder weiß das besser, jeder will ihm irgendeinen Ratschlag geben. Da dreht man doch durch."

Das kenne er auch aus eigener Erfahrung, so Bohlen weiter. "Das ist mir mein ganzes Leben auch immer so ergangen. Da stehen Leute vor mir, die haben noch nie 'nen Hit gehabt und wollen mir erzählen, wie das geht. Und genau so ist das bei ihm auch. Der blickt durch. Der ist ein Gigant. Der ist mega, der Typ."