Hochzeit von Dieter Bohlen: Sohn sieht seinen Vater das erste Mal weinen

Dieter Bohlen hat auf den Malediven seine Partnerin Carina Walz geheiratet. Die Trauung nahm den Pop-Titan emotional mit.

Von Robert Stoll

Tötensen/Malediven - Es war eine große Überraschung! Dieter Bohlen (71) und seine langjährige Partnerin Carina Walz (41) haben an Silvester auf den Malediven geheiratet. Nun hat der Pop-Titan über seine Trauung ausgepackt.

Dieter Bohlen (71) und seine Partnerin Carina (41) haben auf den Malediven geheiratet. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/dieterbohlen (2) Vor 20 Jahren lernten sich Bohlen und seine Carina einst in einem Club auf Mallorca kennen, am Silvesternachmittag gaben sie sich auf ihrer Sehnsuchtsinsel, den Malediven, das Ja-Wort. Ein Moment, der den 71-Jährigen emotional werden lässt. "Carina geht barfuß auf mich zu. Sieht aus wie eine Göttin. Die ersten Sterne blitzen über dem Indischen Ozean, und dann erklingt Whitney Houston", beschrieb Bohlen der Bild den Ablauf. "Ihre Stimme, diese eine Melodie, und plötzlich ist alles zu viel. Ich hab’ zwei Minuten lang nur geheult." Der sonst so vorlaute DSDS-Juror bekam keinen Ton mehr heraus. "Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina - das hat mich einfach überwältigt", gab er zu. Dieter Bohlen Ist es die letzte? Dieter Bohlen geht auf Tour: Auch Pop-Titan-Tochter ist dabei Die Zeremonie fand nur im engsten Kreis statt. "Ich habe gesagt: Ich will keine Fotos, keine Videos, nichts. Keine Urlauber, die Handy-Fotos von uns machen", erklärte der Pop-Titan und bedankte sich für die Unterstützung der Insel. "Alles war mit Bodyguards abgesperrt."

Dieter Bohlen zeigt auf Instagram Bilder der Trauung

Dieter Bohlen löst mit der Hochzeit ein langjähriges Versprechen ein