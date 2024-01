"Es ist nicht einfach mit ihr": So denkt Dieter Bohlen über "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova

Köln - In den vergangenen Wochen gab es wieder zahlreiche Liebes-Gerüchte um " Let's Dance "-Star Ekaterina Leonova (36). Nun hat sich auch Dieter Bohlen (69), mit dem sie fortan in der Jury bei " Das Supertalent " sitzen wird, dazu geäußert.

Dieter Bohlen (69) sitzt auch in diesem Jahr in der Jury von "Das Supertalent". © Michael Bahlo/dpa

"Ich kann nur sagen an alle Männer, die da kommen, es ist nicht einfach mit ihr", sagte der Pop-Titan in einem Interview gegenüber RTL.

Das konnte die Profi-Tänzerin jedoch nicht auf sich sitzen lassen, weshalb sie wissen wollte, was so schwierig mit ihr sei. "Ja, du bist sehr dominant und extrovertiert", legte Dieter nach.

Zudem verriet der 69-Jährige auch, was er glaube, wie Ekat's Traummann aussehen sollte. "Also ich finde, sie müsste einen Mann haben zwischen 42 und 45, der im Leben steht und eine Karriere hat und sich nicht noch was aufbauen muss", so das "Deutschland sucht den Superstar"-Urgestein.

Zwar ist die gebürtige Russin aktuell wohl nicht liiert, dennoch sei sie sich sicher, dass irgendwann der richtige Mann in ihr Leben tritt.

"Was kommt, das kommt. Da oben will man mich testen und gibt mir immer wieder Herausforderungen", erklärt Ekaterina.